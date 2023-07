Horoskop für den Dienstag, 11. Juli 2023? Das Tageshoroskop für den jeweils aktuellen Tag findet ihr auf unserer Millionen Menschen in Deutschland schauen Tag für Tag, was die Sterne so für ihr Leben bereithalten. Was sagt das? Das Tageshoroskop für den jeweils aktuellen Tag findet ihr auf unserer Horoskop-Seite

Das Horoskop für Dienstag, 11.7.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: In Sachen Liebe plagt dich aktuell eine unglaubliche Müdigkeit. Sieh zu, dass du die Trägheit abschüttelst und wieder in die Gänge kommst.

Freundschaft: Heute könntest du von einem Freund Hilfe gebrauchen. Sei dankbar und signalisiere Wertschätzung.

Beruf: Du solltest im Job etwas gewissenhafter sein. Auch wenn ein paar freie Tage winken, musst du bis dahin noch konzentriert durchziehen.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Schatz gemeinsam Sport zu treiben. Hol die Laufschuhe aus dem Regal oder das Rad aus dem Keller und los geht’s.

Freundschaft: Heute ist ein guter Tag, um mit alten Freunden in Kontakt zu treten. Wen hast du schon lange nicht mehr angerufen?

Beruf: Nach einem kleinen Tal geht es jetzt im Job wieder bergauf. Hat sich der Einsatz der letzten Tage also gelohnt. Weiter so.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Wann hast du deinem Partner zuletzt gesagt, wie sehr du ihn liebst und brauchst? Die meisten Menschen hören sowas gern öfter mal.

Freundschaft: Heute ist ein guter Tag, um eine Runde um die Häuser zu ziehen. Lasst es ordentlich krachen.

Beruf: Dein Arbeitstag könnte etwas mehr Struktur gebrauchen. So wird es in Richtung Feierabend nicht immer so hektisch.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Du wünschst dir einen romantischen Abend mit deinem Partner? Dann lass dir einfach was Nettes einfallen und bereite ihn vor.

Freundschaft: Du hast heute keine Lust auf deine Freunde? Keine Bange. Für eine kleine Auszeit hat wohl jeder Verständnis.

Beruf: Atmosphärische Störungen gibt es aktuell auf Arbeit. Überprüfe, welchen Anteil du daran hast.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Dein Liebesleben sorgt für Gesprächsstoff in deinem Bekanntenkreis. Du solltest nicht darauf hören, das ist nur der Neid.

Freundschaft: Heute ist der perfekte Tag, um eine neue Freundschaft zu schließen oder eine bestehende zu vertiefen. Sei mutig und zeige Interesse.

Beruf: Dein Chef schätzt deine Arbeit aktuell sehr. Das könnte eine gute Gelegenheit sein, um über das Thema Lohnerhöhung zu sprechen.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Bei einem Flirt bist du zuletzt leer ausgegangen. Vielleicht solltest du ein bisschen an deiner Taktik feilen?

Freundschaft: Ein Freund braucht heute besonders deine Hilfe. Sei aufmerksam und halte die Antennen auf Empfang.

Beruf: Neue Projekte haben dich ganz schön geschafft. Schalte jetzt einen Gang zurück und nimm den Fuß vom Gas.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Deine Beziehung steht auf keinem guten Fundament. Raus aus der Komfortzone und kämpfe für deine Liebe!

Freundschaft: Heute könnte ein guter Tag sein, um mit Freunden zu lachen und Spaß zu haben. Entspanne dich und genieße den Tag.

Beruf: Positiv denken, heißt meist der Schlüssel zum beruflichen Erfolg. Wenn du das beherzigst, sind auch die anstehenden Herausforderungen kein Problem für dich.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Das Treffen von einer alten Bekanntschaft bringt durch arg durcheinander. Bist du bereit für dieses Liebes-Comeback?

Freundschaft: Heute könnte ein guter Tag sein, um mit Freunden in Kontakt zu treten, die du lange nicht gesehen hast. Zeige Interesse und sei offen für neue Erfahrungen.

Beruf: Die Erfolgssträhne im Job hält an. Du kannst stolz sein, auf das, was du geleistet hast.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Dein Partner ist nach einem Streit sauer auf dich. Finde heraus, wie du das wiedergutmachen kannst.

Freundschaft: Heute gibt es Ärger im Freundeskreis. Deine diplomatischen Fähigkeiten sind gefragt.

Beruf: Wirf einen Blick auf deine Arbeitsbelastung. Ist das nicht etwas zu viel derzeit? Nicht, dass deine Gesundheit darunter leidet.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Jemand hat ein Auge auf dich geworfen und geht dir mit seinen Liebesschwüren auf die Nerven. Sage deutlich, wenn du kein Interesse hast.

Freundschaft: Heute kommt die Unterstützung durch einen Freund genau dann, wenn die sie am nötigsten brauchst.

Beruf: Deinen Kollegen sind momentan einfach super. Sag ihnen das ruhig mal und bring beispielsweise einen Kuchen für die gemeinsame Pause mit.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Du und dein Partner haben große Pläne? Dann arbeitet heute weiter daran. Denn: Vorfreude ist die schönste Freude.

Freundschaft: Heute wirst du von einem Freund herausgefordert. Nutze die Gelegenheit, um deine Fähigkeiten zu verbessern und neue Dinge zu lernen.

Beruf: Jemand macht dir im Berufsleben ein neues Angebot. Ist es aber wirklich so verlockend, wie es klingt? Schau genau hin, bevor du dich entscheidest.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Ein Tag ohne echte Höhen und Tiefen erwartet dich heute in der Beziehung. Das ist ok, es müssen nicht ständig Titel geholt und Rekorde gebrochen werden.

Freundschaft: Heute könntest du von einem Freund inspiriert werden. Nutze die Gelegenheit, um neue Ideen zu sammeln und deine Kreativität zu entfalten.

Beruf: Ohne echte Höhen und Tiefen verläuft dein Arbeitsleben aktuell. Das ist auch ok so. Manchmal ist etwas entspannte Routine zwischendurch wichtig.

