Das Horoskop für Samstag, 26.8.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: In der Beziehung macht sich aktuell etwas Langeweile breit. Muss das sein? Du selbst kannst etwas dagegen unternehmen.

Freundschaft: Freunde sind etwas Schönes. Manchmal ist aber auch mal eine Auszeit schön. Wenn du deine Ruhe willst, sag es offen.

Beruf: Heute könnten dir unerwartete Chancen in deinem Beruf begegnen. Nutze deine Fähigkeiten und dein Können.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Schatz gemeinsam den Kochlöffel zu schwingen. Denn: Liebe geht auch durch den Magen.

Freundschaft: Heute könnten neue Freundschaften oder Bekanntschaften auf dich zukommen. Sei offen und neugierig.

Beruf: Du solltest heute mal gar nicht an den Job denken.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: Du machst dir zu viele Gedanken über die Zukunft. Lebe mehr im Hier und Jetzt. Niemand weiß, was morgen passiert.

Freundschaft: Heute könnten alte Freundschaften wieder aufleben. Zeige, wie sehr du dich über das Wiedersehen freust.

Beruf: Du hast eine gute Idee für deine Arbeit? Und das an einem Samstag. Sehr gut. Schreib sie auf, damit du sie auch nächste Woche noch parat hast.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Wer sich nichts wünscht, kann auch nur schwer etwas erfüllt bekommen. Dieser Spruch gilt auch beim Thema Erotik. Also: Trau dich.

Freundschaft: Freunde oder Familie? Die Antwort auf diese Frage ist an manchen Wochenenden besonders schwierig. Vielleicht bekommst du ja beides hin.

Beruf: Auch am Wochenende lässt sich an seiner Karriere werkeln. Ein paar frische Idee für die kommende Woche könnten die Chefetage überzeugen.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: Es herrscht dicke Luft in der Partnerschaft und die Ursache ist unklar? Dann sprich das offen an und arbeite an dem Problem.

Freundschaft: Du hast heute das Gefühl, dich mit gleichgesinnten Menschen zu umgeben? Worauf wartest du?

Beruf: Im Beruf könntest du heute vor unerwarteten Herausforderungen stehen. Bleibe ruhig und gelassen und nutze deine Flexibilität.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Ohne echte Höhen und Tiefen verläuft aktuell dein Liebesleben. Wenn sich daran etwas ändern soll, solltest du nicht auf ein Wunder warten.

Freundschaft: Heute könntest du eine unerwartete Einladung zu einem Treffen oder einer Veranstaltung erhalten. Nutze die Gelegenheit, um neue Leute kennenzulernen.

Beruf: Im Beruf könntest du heute einige unvorhergesehene Schwierigkeiten haben. Bleibe ruhig.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: Du hast ein Auge auf jemanden geworfen, aber das Interesse auf der Gegenseite scheint nicht da zu sein. Dann lass es lieber sein, bevor die Niederlage noch mehr weh tut.

Freundschaft: Ein Freund braucht heute deine Hilfe. Er wird dir dafür dankbar sein.

Beruf: Im Job erwarte dich aktuell neue Herausforderungen. Nutze das Wochenende, um deine Gedanken und Idee zu sortieren.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Mit einer kleinen Überraschung kannst du heute besonders viele Pluspunkte bei deinem Partner sammeln. Lass dir was Nettes einfallen.

Freundschaft: Heute ist ein super Tag, um mit deinen Freunden mal richtig zu feiern. Lass die Korken knallen.

Beruf: Heute ist Samstag. Da musst du auch mal gar nicht an die Arbeit denken. Auch, wenn es manchmal schwerfällt.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um jemanden Interessantes kennenzulernen. Und mit ein bisschen Glück kann aus der Bekanntschaft sogar mehr werden.

Freundschaft: Im Freundeskreis ist heute nicht viel los. An einem Samstag? Ergreife die Initiative.

Beruf: Neue Projekte stehen aktuell im Beruf an. Sammle am Wochenende neue Kraft für die kommenden Tage.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: In der Beziehung gibt es Streit über das Thema Geld. Gebt ihr mehr Geld aus, als ihr verdient? Dann schaut gemeinsam, wo ihr etwas einsparen könnt.

Freundschaft: In der Freundschaft könnte heute ein Streit oder eine Unstimmigkeit auftreten. Gehe offen in das Gespräch.

Beruf: Wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht. Nach diesem Prinzip geht es aktuell oft bei dir im Job zu. Aber ist es das, was du wirklich willst?

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: Du bist schon länger Single und scheiterst beim Versuch, das zu ändern? Überprüfe, ob deine Wunschvorstellungen zur Realität passen.

Freundschaft: Auch Freundschaften können Herausforderungen mit sich bringen. Stell dich ihnen, die Freunde sind es wert.

Beruf: Ein paar Stunden wirst du an diesem Wochenende wohl für den Job opfern müssen. Das Ergebnis entschädigt dich aber dafür.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Jemand neidet dir dein Liebesglück. Suche das Gespräch und mache klar, dass dir niemand in dein Leben reinfunken sollte.

Freundschaft: Lass dich von einem Freund inspirieren. Hat da jemand ein neues Hobby? Probier es auch mal aus.

Beruf: Die Kollegen machen die aktuell im Job zu schaffen. Suche das offene Gespräch. Reden hilft.

