Das Horoskop für Samstag, 17.6.2023

Fische (19. Februar - 20. März):

Liebe: Beim Flirten musst du dich wahrscheinlich etwas cleverer anstellen. Wie wäre es, wenn du Worte, Mimik und Gestik mal überarbeitest?

Freundschaft: Du hast heute das Gefühl, dich mit gleichgesinnten Menschen zu umgeben? Worauf wartest du?

Beruf: Ein paar Stunden wirst du an diesem Wochenende wohl für den Job opfern müssen. Das Ergebnis entschädigt dich aber dafür.

Widder (21. März - 19. April):

Liebe: Die Rauchwolken nach einem Streit in der Partnerschaft zu verzogen. Jetzt geht es darum, dem Partner auch verzeihen zu können.

Freundschaft: Heute könntest du eine unerwartete Einladung zu einem Treffen oder einer Veranstaltung erhalten. Nutze die Gelegenheit, um neue Leute kennenzulernen.

Beruf: Die Kollegen machen die aktuell im Job zu schaffen. Suche das offene Gespräch. Reden hilft.

Stier (20. April - 20. Mai):

Liebe: In Sachen Liebe bist du schnell Feuer und Flamme. Schau, dass du die Begeisterung auch mal etwas länger halten kannst.

Freundschaft: Ein Freund braucht heute deine Hilfe. Er wird dir dafür dankbar sein.

Beruf: Heute könnten dir unerwartete Chancen in deinem Beruf begegnen. Nutze deine Fähigkeiten und dein Können.

Zwillinge (21. Mai - 20. Juni):

Liebe: Du vermisst jemanden sehr, aber traust dich nicht, es demjenigen mitzuteilen. Warum nicht? Was hast du zu verlieren?

Freundschaft: Heute ist ein super Tag, um mit deinen Freunden mal richtig zu feiern. Lass die Korken knallen.

Beruf: Du solltest heute mal gar nicht an den Job denken.

Krebs (21. Juni - 22. Juli):

Liebe: In Liebesdingen führst du seit einiger Zeit ein Parallelleben. Es ist der Tag gekommen, an dem du dich entscheiden solltest.

Freundschaft: Im Freundeskreis ist heute nicht viel los. An einem Samstag? Ergreife die Initiative.

Beruf: Du hast eine gute Idee für deine Arbeit? Und das an einem Samstag. Sehr gut. Schreib sie auf, damit du sie auch nächste Woche noch parat hast.

Löwe (23. Juli - 22. August):

Liebe: Jemand aus deiner Vergangenheit bereitet ein großes Liebes-Comeback vor. Hast du wirklich Lust auf diese Zeitreise?

Freundschaft: In der Freundschaft könnte heute ein Streit oder eine Unstimmigkeit auftreten. Gehe offen in das Gespräch.

Beruf: Auch am Wochenende lässt sich an seiner Karriere werkeln. Ein paar frische Idee für die kommende Woche könnten die Chefetage überzeugen.

Jungfrau (23. August - 22. September):

Liebe: In deinem Herzen wächst ein zartes Pflänzchen der Liebe heran. Jetzt kümmere dich gut darum, dass das Gefühl weiter wächst.

Freundschaft: Auch Freundschaften können Herausforderungen mit sich bringen. Stell dich ihnen, die Freunde sind es wert.

Beruf: Im Beruf könntest du heute vor unerwarteten Herausforderungen stehen. Bleibe ruhig und gelassen und nutze deine Flexibilität.

Waage (23. September - 22. Oktober):

Liebe: Heute ist ein guter Tag, um mit deinem Schatz gemeinsam etwas zu kochen. Genießt den Abend bei Wein und Krezenschein.

Freundschaft: Lass dich von einem Freund inspirieren. Hat da jemand ein neues Hobby? Probier es auch mal aus.

Beruf: Im Beruf könntest du heute einige unvorhergesehene Schwierigkeiten haben. Bleibe ruhig.

Skorpion (23. Oktober - 21. November):

Liebe: Ein Störenfried in Sachen Liebe geht wieder auf Sendung. Schau, dass du diesem mal den Saft abdrehst.

Freundschaft: Freunde sind etwas Schönes. Manchmal ist aber auch mal eine Auszeit schön. Wenn du deine Ruhe willst, sag es offen.

Beruf: Im Job erwarte dich aktuell neue Herausforderungen. Nutze das Wochenende, um deine Gedanken und Idee zu sortieren.

Schütze (22. November - 21. Dezember):

Liebe: Ein Flirt endete in einer Pleite. Schau, ob deine Ansprüche nicht etwas zu hoch sind.

Freundschaft: Heute könnten neue Freundschaften oder Bekanntschaften auf dich zukommen. Sei offen und neugierig.

Beruf: Heute ist Samstag. Da musst du auch mal gar nicht an die Arbeit denken. Auch, wenn es manchmal schwerfällt.

Steinbock (22. Dezember - 19. Januar):

Liebe: In der Beziehung ist mehr Flexibilität gefragt. „Habe ich immer so gemacht“, bringt dich nicht mehr weiter.

Freundschaft: Heute könnten alte Freundschaften wieder aufleben. Zeige, wie sehr du dich über das Wiedersehen freust.

Beruf: Neue Projekte stehen aktuell im Beruf an. Sammle am Wochenende neue Kraft für die kommenden Tage.

Wassermann (20. Januar - 18. Februar):

Liebe: Wünsche gehen meist nicht von allein in Erfüllung. Auch in Liebesdingen muss jeder seinen Teil dazu beitragen.

Freundschaft: Freunde oder Familie? Die Antwort auf diese Frage ist an manchen Wochenenden besonders schwierig. Vielleicht bekommst du ja beides hin.

Beruf: Wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht. Nach diesem Prinzip geht es aktuell oft bei dir im Job zu. Aber ist es das, was du wirklich willst?

