Bei einem Hausbrand in Dornstetten (Kreis Freudenstadt) ist ein Schaden von ungefähr 250 000 Euro entstanden. Das Feuer brach im Erdgeschoss des Einfamilienhauses aus und griff dann auf das Obergeschoss und den Dachstuhl über, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 90 Jahre alte Besitzer sei allein in dem Gebäude gewesen und habe sich selbst gerettet. Er blieb unverletzt. Die Feuerwehr war am Samstag mit 68 Einsatzkräften vor Ort, um die Flammen zu löschen. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die zwei Bewohner kamen laut Polizei bei Angehörigen unter. Die Brandursache war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei