Beim Brand eines Dachstuhls in Engen (Kreis Konstanz) ist ein Schaden von mehr als 250 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war die Bewohnerin der Dachgeschosswohnung in der Nacht auf Donnerstag durch Hundegebell geweckt worden und entdeckte ein Feuer auf ihrem hölzernen Balkon. Die Frau, ihre drei Kinder und alle weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Warum es zu dem Feuer kam, sei derzeit noch unklar, hieß es weiter. Das Haus ist momentan nicht mehr bewohnbar, die Bewohner konnten anderweitig unterkommen.