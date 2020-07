Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Deggenhausertal (Bodenseekreis) ist ein Schaden von etwa 200 000 Euro entstanden. Die Bewohner bemerkten zunächst den Brandgeruch, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Danach entdeckten sie am späten Samstagabend im Dachstuhl des Gebäudes ein Feuer. Ein 56 Jahre alter Bewohner des Hauses kam wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik. Die Feuerwehr war mit 57 Kräften im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Brandursache war zunächst unklar.