Rottweil Höchster Treppenlauf Westeuropas in Rottweil

Rottweil / DPA

Deutschlands höchster Treppenlauf findet in diesem Jahr in Baden-Württemberg statt. Bei dem Spektakel im Rottweiler Aufzug-Testturm müssen die Teilnehmer am 16. September 1390 Stufen und damit 232 Höhenmeter überwinden, teilten die Veranstalter mit. Damit löst der Towerrun das Rennen im Frankfurter Messeturm, wo die Läufer 1202 Stufen und 222 Höhenmeter erklimmen, als Deutschlands höchsten Treppenlauf ab und ist der zweithöchste in ganz Europa. Getoppt wird er nur von einem Lauf auf den Moskauer Fernsehturm, der nach Angaben des Treppenlauf-Weltverbandes im Juli nach mehreren Jahren Pause wieder stattfinden soll.

In dem Turm in Rottweil testet die Firma ThyssenKrupp Aufzugsysteme. Das 2017 eröffnete Gebäude ist insgesamt 246 Meter hoch und nach Angaben des Betreibers der höchste Aufzug-Testturm der Welt. Teilnehmer können sich ab dem 3. Juni für den Lauf anmelden.

