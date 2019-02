Esslingen Hochzeitsgesellschaft blockiert A8

Esslingen / DPA

Eine Hochzeitsgesellschaft hat auf der Autobahn 8 bei Esslingen über drei Fahrstreifen den Verkehr blockiert. Mehrere Fahrzeuge bremsten hupend und mit angeschalteten Warnblinkern mitten auf der Autobahn und hielten kurzzeitig an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im weiteren Verlauf gab es mehrere Fahrstreifenwechsel. Zu Unfällen kam es bei dem Vorfall am Samstagnachmittag aber nicht. Laut Zeugenaussagen handelte es sich um drei bis vier Autos und einen Lastwagen. Alle waren mit türkischen Flaggen geschmückt.

Gleich mehrere Autofahrer benachrichtigten die Polizei. Die Beamten konnten einige Mitglieder der Hochzeitsgesellschaft stellen. Ob und weswegen sie strafrechtlich angezeigt werden, sei von weiteren Zeugenaussagen abhängig, sagte der Polizeisprecher.

