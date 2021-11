Noch bevor sich die Paare das erste Mal gesehen haben, müssen sich die Singles in der neuen Staffel „Hochzeit auf den ersten Blick“ wieder entscheiden. Vor dem Altar heißt es „Ja“ oder „Nein“. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden von Psychologinnen und Psychologen ausgesucht – sie sollen immerhin möglichst gut zusammenpassen. Vor dem Altar stehen sich die Paare also das erste Mal gegenüber. Aber wie geht es danach weiter?

Am 03.11.2021 läuft die erste Folge der neuen Staffel auf Sat.1 im Fernsehen. Es ist bereits die achte. Schon in sieben Staffeln haben sich also unbekannte Singles kennen- und teilweise sogar lieben gelernt.

Hat das Experiment, sofort zu heiraten, Erfolg?

Wer ist aus den letzten 7 Staffeln heute noch zusammen?

Die aktuellen Paare bei „Hochzeit auf den ersten Blick".

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Wer ist noch zusammen?

Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer sucht die Paare aus und ist daher vom Erfolg des Experiments überzeugt: „Liebe ist nichts Mystisches, das automatisch vom Himmel fällt. Liebe ist immer auch eine Entscheidung – und ´Hochzeit auf den ersten Blick´ der Königsweg der Partnersuche!“, wird sie bei Sat.1 zitiert. Und bisher hat es tatsächlich einige Male funktioniert. Vier Paare sind Sat.1 zufolge heute noch zusammen.

Diese Paare aus Staffel 7 sind noch verheiratet

In Staffel 7 gab es 14 Kandidat*innen, es haben sich also insgesamt sieben Paare kennengelernt. Aus der letzten Staffel ist aber nur noch ein Paar zusammen. Welches?

Annika und Manuel sind noch zusammen

„Ehe bedeutet für mich, mit meinem Mann zusammen die Höhen und Tiefen des Lebens zu meistern“, sagte die 27-jährige Annika dem Sender Sat.1. Manuel bezeichnet sich selbst als einen ganz normalen Typen von nebenan, einen bodenständigen Typen, der eigentlich kein großartiges Schickimicki braucht. In Annika hat er eine Partnerin gefunden. Die beiden sind heute noch zusammen und verheiratet.

Diese Paare aus Staffel 6 sind noch verheiratet

Aus Staffel 6 sind noch mehr Paare zusammengeblieben. Hier waren es sechs Paare, also insgesamt zwölf Kandidat*innen, die bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ teilgenommen haben. Drei Paare sind noch zusammen. Wer ist laut Sat.1 aktuell verheiratet?

Alexander und Cindy sind noch zusammen

Schon in der ersten Folge der sechsten Staffel haben sich Cindy und Alexander das Ja-Wort gegeben. Sie sind auch heute noch ein Paar und ihr Ehe-Gelübde gilt.

Philipp und Melissa sind noch zusammen

„Wenn ich fertig bin, dann geht es für mich Richtung Standesamt“, sagte Melissa an ihrem großen Tag in Sat.1. Sie blickte ihrem bevorstehenden Hochzeitstag mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie kann sich glücklich schätzen: Die Ehe mit Philipp hat bis heute gehalten.

Samantha und Serkan sind noch zusammen

Bis zum Schluss war sich Samantha total unsicher, ob sie einen Unbekannten zum Ehemann haben will. Serkan hat sie aber überzeugt. Die beiden haben auf den ersten Blick „Ja“ gesagt und sind auch heute noch verheiratet.

Janina und Dennis aus „Hochzeit auf den ersten Blick“ sind getrennt