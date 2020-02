Mit dem traditionellen Rottweiler Narrensprung steuert die schwäbisch-alemannische Fastnacht heute (8.00 Uhr) auf ihren Höhepunkt zu. Bei dem mehrstündigen Umzug strömen nach Angaben der Stadt jährlich bis zu 4000 Narren durch das mittelalterliche Zentrum Rottweils. Beim Rottweiler Narrensprung sind im Gegensatz zu anderen Fastnachtsumzügen nur fünf verschiedene historische Figuren wie beispielsweise das „Gschell“ unterwegs. Sie laufen in buntem Durcheinander und nicht nach Gruppen getrennt.

In Schramberg (Kreis Rottweil) stürzen sich dagegen die besonders tollkühnen Narren am Rosenmontag wieder in aufwendig gestalteten Holzzubern den Fluss Schiltach hinunter.

Da-Bach-na-Fahrt

Narrenzunft Rottweil