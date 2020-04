Wie so oft in der Medizin machen Ärzte Entdeckungen, mit denen sie eigentlich nicht gerechnet hätten. In diesem Fall geht es um ein einfaches Mittel gegen Sodbrennen. Ärzten in Wuhan war, bei einer Überprüfung von mehr als 6000 Covid-19 Patientenakten aufgefallen, dass viele der Überlebenden an chronischem Sodbrennen litten und anstatt dem teuren Magenmittel Omeprazol, das wesentlich günstigere Famotidin verabreicht bekamen. Die Patienten mit der Famotidin-Einnahmen überlebten offenbar eher als Patienten die das teurere Omeprazol bekamen. Die Ärzte konnten beobachten, das die Sterblichkeit bei älteren Covid-19-Patienten, die Omeprazol bekamen, bei 27 Prozent lag wo hingegen Patienten die das billigere Famotidin einnahmen, nur bei 14 Prozent lag. Allerdings war die Analyse recht grob und auch das Ergebnis nicht signifikant.

Suche nach Molekülstrukturen

Mit diesem Phänomen beschäftigt sich nun der Harvard-Mediziner Michael Callahan, der sich selbst in Wuhan aufgehalten hatte. Ihn beschäftigte die Frage: "Warum sterben diese älteren Bauern nicht?" In den USA machte sich Callahan zusammen mit Chemikern und IT-Spezialisten daran, auf die Suche nach Molekülstrukturen des Virus, an denen sie das Medikament ansetzen können . Dabei sind sie auf ein bestimmtes Enzym aufmerksam geworden, wie das Fachblatt Science berichtete. Dieses Enzym, das für die Replikation des Virus essentiell ist, die Papain-like-Protease (PLpro), geriet schnell in den Fokus der Forscher.

Fachleute warnen vor voreiligen Schlüssen

Jetzt soll in einer Studie die Wirkung überprüft werden. Zunächst bekamen 200 Patienten das Medikament, nicht wie üblich oral, sondern intravenös verabreicht. Im Laufe der Zeit sollen über 1000 Probanden das Mittel erhalten. Mit ersten Zwischenergebnissen kann gerechnet werden, wenn etwa 400 Patienten behandelt worden sind, asgten die Forscher und warnen auch vor voreiligen Schlüssen.