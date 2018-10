Medien Highlights zum Streamen

Next

Von Cornelia Wystrichowski

Ein Stromberg in Frankreich, eine Frau im Weißen Haus und ein Undercover-Agent im Technoclub: Wir stellen die interessantesten Neuerscheinungen vor, die es im November in Streamingdiensten und im Bezahlfernsehen zu sehen gibt.

Deutsch-Les-Landes Christoph Maria Herbst als tragikomischer Schreibtischhengst und gernegroßes Würstchen? Das kennt man aus der Sitcom „Stromberg“. Jetzt verkörpert der in einer neuen Comedyserie den alleinerziehenden Manfred, Abteilungsleiter bei einem bayerischen Autozulieferer – eine Figur, die an das Büro-Ekel Stromberg erinnert. Manfreds exzentrischer Chef (gespielt von Rufus Beck) kauft Teile eines französischen Dorfes auf und verlegt die Firma zwecks Hebung der Arbeitsmoral seiner Angestellten in den idyllischen Küstenort Jiscalosse.

Die von einer schrillen Bürgermeisterin ruinierte Gemeinde braucht das Geld, sieht der Invasion der Teutonen aber skeptisch entgegen. Französisches Savoir-Vivre und deutsche Erbsenzählerei prallen hier ungehemmt aufeinander.

„Deutsch-Les-Landes“ ist die erste Eigenproduktion der Telekom; der Konzern will unter dem Label „Magenta TV“ künftig ­Anbietern wie Netflix Paroli bieten. Die Idee ist originell und das Erzähltempo hoch, langweilig wird es also nicht (Start am 1. November, Magenta TV, zehn Folgen).

House of Cards Diese Serie hat Fernsehgeschichte geschrieben: Der Hauptdarsteller Kevin Spacey ließ dem Zuschauer als US-Präsident Frank Underwood, der für die Macht über Leichen geht, das Blut in den Adern gefrieren. So mancher sieht darin rückblickend gar eine düstere Vorahnung auf Donald Trump. Doch dann kamen Belästigungsvorwürfe gegen den Hauptdarsteller auf, und Netflix trennte sich von Spacey.

Die sechste und letzte Staffel, die jetzt startet, wurde ohne ihn gedreht: Frank Underwood ist tot, seine machthungrige Ehefrau Claire (Robin Wright) sitzt als Präsidentin im Weißen Haus und muss gegen ein Heer von Feinden kämpfen. Sie bekommt es unter anderem mit einer stinkreichen Washingtoner Dynastie zu tun, die hinter den Kulissen die politischen Fäden zieht. Zuletzt war die Luft raus aus der Serie, die jetzt ins Finale geht (Start am 2. November, Sky, acht Folgen).

Beat Eine Serie über das Berliner Partyleben, gemixt mit einer Story wie aus einem Fitzek-Thriller: Im Mittelpunkt steht der coole Beat (Jannis Niewöhner), der den Gästen von Technoclubs selbst bizarre Wünsche erfüllt und viele schmutzige Geheimnisse kennt. Genau darum wollen ihn Diemer (Christian Berkel) und Emilia (Karoline Herfurth) vom europäischen Geheimdienst im Kampf gegen die skrupellose Organhandel-Mafia als Undercoveragenten anheuern. Beat weigert sich zunächst, doch als zwei ausgeweidete Leichen über dem Dancefloor hängen und ihm ein mysteriöser Kapuzenträger düstere Prophezeiungen raunt, begreift er: Die Lage ist ernst. Partys, Drogen, Sex und Crime – die deutsche Amazon-Serie punktet mit schön schmutziger Berlin-Atmosphäre, ist aber etwas effekthascherisch (Start am 9. November, Amazon Prime, sieben Folgen).

The Kominsky Method Er ist der Mann hinter einigen der erfolgreichsten Serien der Welt, allen voran „The Big Bang Theory“ und „Two and a Half Men“: der amerikanische Produzent und Drehbuchautor Chuck Lorre. Für Netflix hat sich der 66-Jährige jetzt eine neue Serie ausgedacht, die sich um zwei befreundete alte Männer dreht.

Oscar-Preisträger Michael Douglas spielt den ehemaligen Schauspielstar Sandy Kominsky, Alan Arkin dessen langjährigen Agenten Norman Newlander, in Nebenrollen sind Berühmtheiten wie Danny DeVito als Doc zu sehen. Mit viel Ironie und Fatalismus begegnen die Protagonisten der Rentner-Buddy-Komödie den Zumutungen des Älterwerdens; das Drehbuch legt den Hauptdarstellern viele schöne Pointen in den Mund (Start am 16. November, Netflix, acht Folgen).

Das Boot Manche halten es ja für ein Sakrileg, den epochalen Antikriegsfilm „Das Boot“ als Serie fortzusetzen. Am Ende des Originals aus dem Jahr 1981 wird das deutsche U-Boot im Hafen von La Rochelle bombardiert, ein großer Teil der Besatzung stirbt. Die Serie spielt einige Monate später, im Herbst 1942, im von den Nazis besetzten Frankreich: Ein neues U-Boot bricht zur Jungfernfahrt auf, doch der Einsatz gleicht einem Himmelfahrtskommando, denn der U-Boot-Krieg ist noch brutaler geworden. Die junge Mannschaft gerät bald an ihr Limit, Angst und Enge an Bord belasten die Nerven. Ein anderer Handlungsstrang spielt an Land und dreht sich um den Kampf der Resistance gegen die Nazis.

Die mehr als 25 Millionen Euro teure Event-Serie bietet großartige Bilder, ist spannend und schnörkellos erzählt und zitiert sogar die legendäre Titelmusik (Start am 23. November, Sky, acht Folgen).