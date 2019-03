Ein 55 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall zusammengebrochen - und wenig später in einer Klinik an den Folgen eines schweren Herzinfarkts gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann mit seinem Fahrzeug in Heidelberg in einen Auffahrunfall vor einer Ampel verwickelt. Kurz nachdem er sein Fahrzeug verlassen hatte, brach er bewusstlos zusammen. Der 55-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht - starb dort aber in der Intensivstation.