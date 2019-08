Wegen fehlerhafter Hüftprothesen hat das Landgericht Freiburg drei Patientinnen Schmerzensgeld von jeweils 17 500 bis 25 000 Euro zugesprochen. Hinzu komme Schadenersatz in nicht genannter Höhe, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Die Hüftprothesen weisen laut dem Urteil Produktfehler auf, für die der Hersteller verantwortlich sei. Sie verursachten einen Metallabtrieb, der zu gesundheitlichen Problemen führe. Der gesamte Prothesentyp weise damit ein zu hohes Versagensrisiko auf - Patienten stehe daher Schmerzensgeld zu. Den drei Frauen waren die Prothesen den Angaben zufolge in den Jahren 2005 und 2006 eingesetzt worden.

Pressemitteilung des Gerichts