Wegen eines herrenlosen Koffers ist der Heidelberger Bismarckplatz geräumt und abgesperrt worden. Die Entschärfer hätten gerade ihre Untersuchung begonnen, sagte die Polizei am Dienstagnachmittag. Der Platz ist das von vielen Menschen frequentierte Drehkreuz für den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt am Neckar.