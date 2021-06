Für seine Fans die beste Nachricht des Jahres. Am 30. August 2002 erschien "Mensch" das elfte Studioalbum von Herbert Grönemeyer. Für den Musiker ein Grund im kommenden Jahr auf Stadion-Tour zu gehen. In vier Arenen tritt Grönemeyer mit seiner Band auf. Das Auftaktkonzert wird am 28. Mai 2022 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen sein.

„Wir wollen unbedingt zurück auf die Bühne", sagt Herbert Grönemeyer in einem kurzen Instagram-Video und kündigt eine besondere Tour für das kommende Jahr an. Mit dem Album „Mensch“, mit dem der Künstler seine einigen privaten Schicksalschlägen verarbeitet, kehrt er auf die Bühne zurück. Weiter verrät Grönemeyer, dass er auch gerade an einer neuen Platte arbeitet.

„Mensch“: Das meistverkaufte Album in Deutschland

Mit über drei Millionen verkauften Tonträgern ist "Mensch" in Deutschland das meistverkaufte und zugleich am häufigsten ausgezeichnete Musikalbum aller Zeiten. Die Tour zum Album besuchten damals über 2 Millionen Zuschauer.

Herbert Grönemeyer live 2022

Gelsenkirchen (VELTINS-Arena) - 28.05.2022

Berlin (Waldbühne) - 31.05.2022

Leipzig (Red Bull Arena) - 04.06.2022

Hamburg (Volksparkstadion) - 06.06.2022

Der offizielle Vorverkauf beginnt am Freitag, den 25. Juni um 10 Uhr.