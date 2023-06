Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat einen Durchbruch beim Heizungsgesetz erzielt. Die Fraktionsspitzen trafen sich zu einem Treffen, bei dem noch offene Fragen geklärt wurden, berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag. Bisher hatten sich die Ampel-Partner lediglich auf allgemeine Richtlinien zur Änderung des ursprünglichen Gesetzentwurfs geeinigt. Jetzt sind Details bekannt – was kommt nun auf Millionen Hausbesitzer und Mieter zu?

Heizungsgesetz: Wie hoch ist jetzt die Modernisierungsumlage?

Gemäß Informationen aus Koalitionskreisen wurden die Pläne für eine weitere Modernisierungsumlage konkretisiert. Die Fraktionsspitzen haben sich laut der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag darauf verständigt, dass die Modernisierungsumlage auf 10 Prozent erhöht werden kann, jedoch nur unter der Bedingung, dass der Vermieter staatliche Fördermittel in Anspruch nimmt. Bisher durften Vermieter maximal 8 Prozent der Kosten für Modernisierungsmaßnahmen auf ihre Mieter umlegen, beispielsweise bei der Sanierung einer Wohnung. Die "Leitplanken" sahen vor, dass bei Investitionen in eine umweltfreundliche Heizung eine weitere Modernisierungsumlage eingeführt wird.

Dies soll Vermietern Anreize bieten, ihre Heizungsanlagen auszutauschen. Auch die Mieter sollen davon profitieren, da die Fördermittel in vollem Umfang an sie weitergegeben werden müssen. Dadurch soll die Mieterhöhung geringer ausfallen als ohne Förderung. Gleichzeitig soll die sogenannte Kappungsgrenze gesenkt werden, sodass die Jahresmiete pro Quadratmeter Wohnfläche um nicht mehr als 50 Cent steigen darf. Bisher lag diese Grenze bei maximal 3 Euro pro Quadratmeter innerhalb von 6 Jahren.

Wie viel Förderung erhalte ich jetzt auf Investitionskosten?

Was die staatliche Förderung betrifft, sollen unter bestimmten Voraussetzungen 70 Prozent der Investitionskosten für den Kauf einer umweltfreundlicheren Heizung übernommen werden, wie aus Koalitionskreisen bekannt wurde. Geplant ist ein einheitlicher Fördersatz von 30 Prozent, unabhängig vom Einkommen aller Haushalte, ähnlich dem Konzept des Wirtschaftsministeriums. Für einkommensschwache Haushalte ist eine höhere Förderung vorgesehen, und es wird auch ein "Geschwindigkeitsbonus" angestrebt. Insgesamt soll eine Förderung von bis zu 70 Prozent möglich sein. Das Konzept des Wirtschaftsministeriums sah einen Höchstfördersatz von 50 Prozent vor, ergänzt um verschiedene Klimaboni.

Müssen funktionierende Gasheizungen jetzt ausgetauscht werden?

In Bezug auf Gasheizungen haben sich die Fraktionsspitzen darauf geeinigt, dass funktionierende Gasheizungen auch bei Vorliegen einer kommunalen Wärmeplanung nicht zwangsläufig ausgetauscht werden müssen. Eine solche Planung kann die Versorgung mit Nah- oder Fernwärme sowie Wasserstoff vorsehen. Ab 2029 sollen jedoch in verbleibenden Gasheizungen ein Anteil von 15 Prozent, ab 2035 ein Anteil von 30 Prozent und ab 2040 ein Anteil von 60 Prozent "grüne Gase" eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich beispielsweise um aus erneuerbaren Energien gewonnenes Biogas oder Wasserstoff.

Wie sieht es beim Verkauf von Gasheizungen aus?

Ab Januar 2024 dürfen Anbieter von Gasheizungen nur nach einer verpflichtenden Beratung Verkäufe tätigen. Diese Beratung muss auf potenzielle Auswirkungen der kommunalen Wärmeplanung und finanzielle Belastungen hinweisen, wie es in dem "Leitplanken"-Papier festgelegt ist.