Ein wahrscheinlich defekter Heizstrahler ist im Bad einer Wohnung in Pforzheim in Brand geraten. Der 69 Jahre alte Bewohner wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht. Die Wohnung sei bei Eintreffen der Retter am Samstagmittag bereits stark verraucht gewesen, teilte die Polizei mit. Weil Verdacht auf eine Rauchvergiftung bestand, wurde der 69-Jährige in ein Krankenhaus gefahren. Der Heizstrahler habe sich wohl aufgrund eines technischen Defekts entzündet. Der ausgelöste Rauchmelder hatte die Aufmerksamkeit von Wohnungsnachbarn auf sich gezogen, die sofort die Feuerwehr alarmierten.

Mitteilung