Gegen Ende des Winters ist es in Deutschland nochmal richtig kalt und frostig geworden, vor allem nachts. Die Verbraucher merken das nicht nur an der Grippe und Corona-Welle sondern auch auf der Nebenkostenabrechnung. Viele, die noch mit Öl heizen, werden nach dem Winter ihren Tank auffüllen müssen. Zu einer Zeit in der Heizölpreise wegen des Ukraine-Kriegs drastisch gestiegen sind.

Heizölpreise vergleichen – so geht’s

Preissuchmaschinen. Auf dem Angebote angezeigt. Die Heizölpreise in Deutschland können sich täglich ändern und sind je nach Bundesland unterschiedlich hoch. Da fällt es schwer den Überblick zu behalten. Am besten geht das mit. Auf dem Portal heizoel24.de kann man seine Postleitzahl, die gewünschte Menge an Heizöl, den Heizöl-Typ sowie die Anzahl der Haushalte angeben – dann bekommt man verschiedeneangezeigt.

Laut heizoel24.de ist der durchschnittliche Heizölpreis pro 100 Liter seit Ende Februar sprunghaft gestiegen. Am 23. Februar lag er noch noch bei 95,19 Euro, gut zwei Wochen später, am 9. März, wird er mit 220,12 Euro angegeben.

Die Preisanstieg hängt unmittelbar mit dem russischen Krieg in der Ukraine zusammen. Denn westliche Staaten wie Deutschland und die USA sowie die EU haben viele russische Unternehmen mit Sanktionen belegt , auch die Energiebranche. Außerdem ist die Lage an den Börsen wegen der Kämpfe instabil. Und die USA haben einen Importstopp für russisches Erdöl verhängt, ein sogenanntes Öl-Embargo. Dass Deutschland sich dem Embargo anschließt, hat Bundeskanzler Olaf Scholz ausgeschlossen. Deutschland sei auf die Energieimporte aus Russland angewiesen.

Die Energiekosten sind in Deutschland deutlich gestiegen – vor allem die Heizölpreise

Für einen durchschnittlichen privaten Haushalt sind die Energiekosten zuletzt drastisch gestiegen: Laut Berechnungen des Vergleichsportals Check24 zahlte ein Musterhaushalt, dessen Energiekosten im Februar 2021 bei jährlich knapp 4000 Euro lagen, im Februar 2022 durchschnittlich rund 6000 Euro - ein Anstieg von 50 Prozent.

Insbesondere das Heizen wurde teurer: Hier stiegen die Preise um 96 Prozent, verdoppelten sich also nahezu. Der Musterhaushalt zahlte im Februar 2021 noch 1240 Euro für Heizöl und Gas, im Februar 2022 waren es bereits 2431 Euro.

„Seit dem Tiefststand im Herbst 2020 hat sich der Heizölpreis mehr als verdoppelt", sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24. „Ein Anhalten des Russland-Ukraine-Kriegs könnte diese Entwicklung noch befeuern, denn Russland ist nach den USA der zweitgrößte Rohölexporteur weltweit. Weitere Sanktionen könnten zu deutlich steigenden Preisen führen, auch weil die OPEC+-Staaten die Förderung zunächst nicht steigern wollen."

Wann sinken die Ölpreise wieder?

Das ist noch völlig unklar. Am effektivsten wäre es, wenn der Opec-Plus-Verbund die Fördermenge stark ausdehnen würde. Zuletzt gab es dafür aber keine Hinweise. In der vorigen Woche bestätigte die Gruppe die Politik einer zögerlichen Ausweitung. Zudem sind viele Länder nicht einmal in der Lage, ihre bisherigen Förderquoten zu erfüllen. Auch aus den USA ist kurzfristig kaum Abhilfe zu erwarten. Dazu müssten Investitionen in das Fracking von Rohöl hochgefahren werden. Auch dies braucht Zeit - und ist umweltpolitisch heftig umstritten. Anstrengungen der Verbrauchsländer zur Energieeinsparung und Umstellung auf erneuerbare Energien könnten helfen. Aber auch das ist heute eher eine Frage der mittleren Frist.

Shell schränkt Verkauf von Heizöl und Diesel ein

Der Ölkonzern Shell hat wegen der angespannten Marktlage den Verkauf von Heizöl, Diesel und anderen Produkten an einige Großkunden in Deutschland vorerst eingeschränkt. Das geht aus einem Schreiben von Shell Deutschland vom Montag, 7. März hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Als Grund werden darin „massive Verwerfungen und Verknappungen auf den Energiemärkten“ infolge des Kriegsausbruchs in der Ukraine, der folgenden Sanktionen und der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemieflaute genannt. Zunächst hatte das „Handelsblatt“ darüber berichtet.

Um weiterhin vertraglich zugesagte Verpflichtungen erfüllen zu können, schränke man den sogenannten Spotverkauf ein - also den aktuellen Verkauf von Öl, Diesel und anderen Produkten ohne vorherige Vereinbarungen. Man setze alle Hebel in Bewegung, „die Lieferketten bestmöglich zu stabilisieren“, es sei jedoch schwer absehbar, wie sich die Lage entwickle, hieß es. Eine Sprecherin des Unternehmens wollte die Entwicklung auf Anfrage zunächst nicht kommentieren.

Ist die Öl-Versorgung in Deutschland gesichert?

Der Verband Fuels und Energie erklärte, die Branche habe schon begonnen, Importe aus Russland zu reduzieren. Die Versorgung sei derzeit stabil. Aber angesichts der hohen Gesamtmengen sei kurzfristiger Ersatz „extrem anspruchsvoll und nicht vollständig realisierbar“. Bei dem per Tanker - etwa über Rotterdam - kommenden Öl sei eine Umstellung auf andere Lieferländer noch vergleichsweise gut möglich, ein Großteil komme jedoch über die russische Druschba-Pipeline in die Bundesrepublik. „Lieferunterbrechungen wegen beschädigter Infrastruktur bis zu russischen Gegensanktionen könnten Konsequenzen für Europas Energiebranche haben“, hieß es vom Analysehaus Scope Ratings.