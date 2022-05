Das Ölembargo könnte von der EU noch in dieser Woche beschlossen werden. Dann dürften die EU-Länder irgendwann in diesem Jahr kein Öl mehr aus Russland kaufen – was ziemlich sicher zu steigenden Ölpreisen führen wird. Das sorgt für Unsicherheit. Wer nächsten Winter mit Öl heizen will, überlegt daher jetzt schon, wann 2022 der beste Zeitpunkt zum Auftanken ist.

Die Heizölpreise in Deutschland sind so hoch wie lange nicht mehr. Im Vergleich zu März 2021 sind die Preise für Heizöl im März 2022 um 144 Prozent gestiegen. Doch haben die Preise auch wieder etwas nachgelassen. Anfang Mai 2022 lag der Heizölpreis bei 138,10 Euro pro 100 Liter. 2021 lag der Preis im gleichen Zeitraum bei 52,1 Euro pro 100 Liter.

Das kurzfristige Umsteigen auf einen anderen Energieträger ist natürlich für die meisten Menschen unmöglich. Wer aktuell Öl zum Heizen nutzt, wird das aller Voraussicht nach auch im Winter 2022 noch tun. Für diese Menschen ist die Frage danach, wann man denn den Tank wieder auffüllen sollte, in diesem Jahr schwieriger als zuvor. Die Preise sind aktuell überdimensional hoch, viele hegen daher die Hoffnung, dass sie wieder sinken könnten und dann ein Schnäppchen gemacht werden kann.

Wie oben bereits beschrieben: Das gilt Experten zufolge als. Die EU will in dieser Woche ein Ölembargo beschließen , was die Ölpreise auch kurzfristig nur in die Höhe schießen lassen wird. Tecson schreibt in ihrer Empfehlung: „Wir raten sehr. "Je früher desto besser" heißt in diesem Fall "". Das gilt ganz besonders für Berlin und die östlichen Landes­teile von Bran­denburg und Mecklenburg-Vorpommern, die von derversorgt werden. Der Preisabstand vergrößert sich.“ In Schwedt/Oder in der Uckermark endet die Erdölpipeline „Druschba“ (Freundschaft) mit Öl aus Russland, das in der Raffinerie PCK verarbeitet wird. Die Raffinerie ist mehrheitlich in den Händen des russischen Staatskonzerns Rosneft, der seinen Anteil im vergangenen Jahr ausgeweitet hat, was aber noch geprüft wird.