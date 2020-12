Ein Heißluftballon mit sechs Menschen ist nach einer missglückten Landung in Bäumen hängengeblieben. Eine Sturmböe habe ihn am Donnerstag bei der Landung in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) erfasst, teilte die Polizei mit. Die sechs mitfahrenden Menschen konnten sich selbst aus dem Korb befreien und blieben unverletzt. Ein Anwohner konnte den Heißluftballon den Angaben zufolge - ebenfalls unversehrt - bergen. Die Beamten klären noch, ob aufgrund der Personenanzahl ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung vorliegt. Nach ersten Informationen der Beamten war nur von zwei Menschen die Rede gewesen.