Nach seinem Rauswurf aus dem Landtag geht der Streit um die Höhe einer Strafe für den parteilosen Abgeordneten Heinrich Fiechtner vor dem Verfassungsgericht weiter. Das Landtagspräsidium hatte Ende Juni entschieden, den Parlamentarier nach Provokationen im Plenum von der Sitzung auszuschließen und für die folgenden fünf Sitzungen zu sperren.

Verfassungsgericht bestätigte Sperrung für zwei Sitzungen – Fiechtner legt Widerspruch ein

Daraufhin entschied das baden-württembergische Verfassungsgericht, Fiechtner müsse für zunächst zwei Sitzungen fernbleiben. Ob er auch an weiteren Sitzungen nicht teilnehmen dürfe, solle noch entschieden werden. Gegen diese Entscheidung legte Fiechtner Widerspruch ein. Einen Tag nach der mündlichen Verhandlung will der Verfassungsgerichtshof am Dienstag, 21. Juli, entscheiden.