Darauf haben Fans lange gewartet: Heidi Klum, erfolgreiche Medienfrau, Model und Moderatorin von „Germany's next Topmodel“ (GNTM), hat einen besonderen Einblick in ihr Familienleben gegeben – wenn auch mit kleinen Einschränkungen: Auf Twitter und Instagram postete die 46-Jährige ein Foto, auf dem sie mit ihren Kindern und Tom Kaulitz sowie den zwei Hunden offenbar während eines Spaziergangs an einem Strand für die Kamera posiert.

Die Klum-Familie posiert mit Mundschutz-Masken

Ganz, wie es sich gehört in der Corona-Krise, tragen die GNTM-Chefin und ihre Familie mit Ehemann Tom Kaulitz sowie den Kindern

Leni (15)

Lou (10)

Johan (13)

und Henry (14)

einen Mundschutz und demonstriert so vorbildliches Verhalten zur Prävention vor einer Ansteckung und Verbreitung des gefährlichen Virus. Die beiden Hunde der Familie freilich dürfen ohne Maske raus.

Dementsprechend kommentiert sie das Bild mit sechs maskierten Smileys – und zwei Hunde-Symbolen samt einem Herzchen.

Im Vordergrund des Bildes ist die zehnjährige Lou zu sehen, ganz hinten posen Johan (13) und Henry (14). Die 15-jährige Leni ist mit ihrer Mutter links auf dem Schnappschuss zu sehen. Tom steht hinten rechts mit den beiden Hunden.

Heidi Klum Familienfoto: Heidi erstmals mit Tom und den Kindern zu sehen

Trotz der Masken ist das Bild etwas Besonderes, denn dass Klum sich mit ihrer gesamten Familie zeigt, gab’s bisher noch nie. In Medien wird schon spekuliert, dass Heidi Klum künftig öfter ihre Familie zeigen werde, und – entgegen allen bisherigen Prinzipien zur Privatsphäre – möglicherweise auch bald unverhüllt, weil die Kids älter werden.

Tochter Leni Klum mit eigenem Insta-Account

Seit ein paar Wochen hat Heidis Tochter Leni Klum auch ihren eigenen Instagram-Account, auf dem sie Fotos aus ihrem Alltag postet. Eines zum Beispiel zeigt die 15-Jährige Arm in Arm mit Tom Kaulitz, ihr Kommentar dazu: „Tom and I“. Lenis Gesicht ist auf den Fotos allerdings nicht zu sehen. Auf einem Post, auf dem sie mit ihrer Mutter unter dem Motto „Bleib zu Hause und tanze“ zu sehen ist, hat sie einen Smiley über ihre obere Gesichtshälfte gesetzt.

Heidi Klum engagiert sich in der Corona-Krise

Heidi Klum gibt auch immer wieder Statements in der Corona-Krise ab. Zuletzt im Zuge der virtuellen Corona-Benefiz-Veranstaltung mit mehr als 100 Größen aus Musik, Fernsehen und Sport, die am Samstagabend digitaler Livestream angelaufen war.

Zum Auftakt von „One World: Together at Home“ schalteten sich unter anderem die Sänger Adam Lambert, Jennifer Hudson und Rita Ora Live von Zuhause mit Auftritten dazu. Auch Heidi Klum zählte im Vorprogramm zu den vielen Stars, die Ärzten und Krankenschwestern für deren Einsatz Dank aussprachen. Sie seien die „wahren Helden“ in der Corona-Krise, sagte Klum.

Heidi Klum: GNTM erreicht auf ProSieben 2,67 Millionen Zuschauer

Auch sonst scheint es für Klum derzeit gut zu laufen, Die ProSieben-Castingshow „Germany's next Topmodel“ mit Heidi Klum erreichte jüngst 2,67 Millionen (8,0 Prozent) Zuschauer, in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen kommt sie mit ihren Topmodels auf rund 18 Prozent.