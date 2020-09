Nach einem Messerangriff in Heidelberg hat die Polizei nicht nur einen Verdächtigen verhaftet, sondern auch das Opfer des Angriffs. Beide Männer sollen Verbindungen zum Drogenmilieu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Der 39 Jahre alte Tatverdächtige soll am 9. September den 38-Jährigen in dessen Wohnung mit einem Messer und einem stumpfen Gegenstand verletzt haben.

Die Polizei suchte zunächst erfolglos nach dem Täter. In der Wohnung des 38-Jährigen fanden die Ermittler jedoch neben einem Messer und einem Fleischklopfer knapp 2,3 Kilo Marihuana, 25 000 Euro mutmaßliches Dealergeld und zwei Pistolen. Verdeckte Ermittlungen in der Drogenszene führten die Beamten schließlich zu dem 39-Jährigen. Am Freitag konnte dieser in seiner Wohnung festgenommen werden.