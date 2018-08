Villingen-Schwenningen Hausbrand in Villinger Innenstadt: Fünf Verletzte

Villingen-Schwenningen / DPA

Bei einem Brand in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind am Donnerstag fünf Hausbewohner verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Weder die Ursache für das Feuer noch die Höhe des Schadens waren zunächst bekannt. Benachbarte Häuser waren nicht betroffen. Bisher gebe es keine Hinweise auf Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher. Ein Gutachter werde den Brandort untersuchen. Am frühen Morgen hatte ein Betreiber einer Metzgerei im Erdgeschoss des Gebäudes den Brand im Flur zur Wurstküche bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

