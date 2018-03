Böhmenkirch Haus nach Feuer einsturzgefährdet: Ursache nicht ermittelt

Böhmenkirch / DPA

Drei Tage nach dem Feuer mit Millionenschaden in einem Betrieb in Böhmenkirch (Landkreis Göppingen) konnte die Ursache noch nicht ermittelt werden. Das Gebäude sei einsturzgefährdet und könne von den Ermittlern nicht betreten werden, sagte ein Sprecher Polizei am Dienstagmorgen. Für genauere Untersuchungen müsse das Gebäude zunächst gesichert werden. Wie lange dies dauert, sei allerdings noch nicht bekannt.

Mitarbeiter des metallverarbeitenden Betriebs hatten am Samstagnachmittag die Feuerwehr gerufen, nachdem eine Wanne mit Säure in Brand geraten war. Rund 150 Feuerwehrleute waren mit 20 Einsatzfahrzeugen und zwei Drehleitern am Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden.

Pressemitteilung