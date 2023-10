Wie das Hauptzollamt Ulm am Mittwoch mitteilte, entdeckten Lindauer Beamte die Kette am vergangenen Donnerstag bei einer Kontrolle im Zug von Zürich nach München.Dabei sollen der 70-jährige Mann und seine 65 Jahre alte Frau zunächst angegeben haben, in der Schweiz nur ein Paar Schuhe gekauft zu haben. Die Beamten hätten bei näherer Überprüfung jedoch Belege für den Kauf weiterer Kleidung, einer Damentasche und der goldenen Kette gefunden. Das Paar muss den Angaben nach 4300 Euro Einfuhrabgaben nachzahlen. Die Ermittler leiteten zudem ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein.