Leitartikel Harry und Meghan: Schöner als Kino

Die britische Königsfamilie hat im Rennen um Aufmerksamkeit Popstar-Niveau erreicht. Dahinter steckt Strategie, sagt Ulrike Sosalla.

Wenn am Samstag die Hochzeit des Jahres in Schloss Windsor stattfindet, dann ist das ein Ereignis, das man als aufgeklärter Mensch getrost ignorieren könnte. Der sechste in der Thronfolge eines Königshauses, das seit 250 Jahren nicht mehr viel zu sagen hat, heiratet eine amerikanische Schauspielerin. Oder, wie es die britische Künstlerin Sara Lucas ausdrückt: Mann heiratet Frau.

Doch so einfach ist es nicht. Bei der Hochzeit von Harrys Bruder William 2011 verfolgten immerhin zwei Milliarden das Ereignis live, eine halbe Million Schaulustige säumten die Straßen, als William und Kate in der Kutsche vorbeifuhren. Ohnehin ist das britische Königshaus reich an Superlativen: Queen Elizabeth II. ist der meistfotografierte Mensch der Welt, was nicht nur an der schieren Dauer ihrer Regentschaft liegt.

Die Queen auf Popstar-Niveau

Die Queen samt Gefolge haben im Wettrennen um die Aufmerksamkeit von Zuschauern – gemessen in Bildschirmsekunden und Social-Media-Präsenz – eine Stellung erreicht, die allenfalls mit Popstars zu vergleichen ist. Und das, obwohl sie einen konservativen Lebensstil pflegen, weder Instagram noch YouTube bedienen und auch sonst ein restriktives Verhältnis zu Fotos, Videos und Selfies pflegen. Oder gerade deswegen.

Seit dem Scheidungsdrama um Prinzessin Diana hat das britische Königshaus die Kontrolle der Bilder, die über seine Mitglieder verbreitet werden, perfektioniert. Längst vorbei sind die Zeiten, als Prinz Harry in Rommel-Uniform auf Partys erwischt wurde. Und noch mehr: Medial betrachtet, hat sich das britische Königshaus zur adligen Version einer Reality Soap entwickelt. Es hat alles, was es für ein gutes Drehbuch braucht. Die strenge, aber gütige Matriarchin (Queen Elizabeth), ihren drögen Erstgeborenen, die tragisch-naive Schönheit (Prinzessin Diana), die ihren ungeliebten Mann verließ und bei einem Autounfall starb. Und natürlich Dianas Söhne: William, der Verantwortungsbewusste, der mit seiner schönen Frau und drei Sprösslingen ein Bilderbuchleben lebt. Und Harry, der sympathische Rebell, in dessen Gesicht viele Zuschauer bis heute die Tränen sehen, die er am Grab seiner Mutter vergoss.

Moderner Anstrich fürs konservative Königshaus

Harry, der Unangepasste, ist es auch, der dem Drehbuch den neuesten originellen Dreh gibt, indem er – ausgerechnet – eine Serien-Schauspielerin heiratet, die nicht nur US-Amerikanerin ist, sondern auch noch afrikanische Vorfahren hat. Das verschafft dem altehrwürdigen Königshaus einen noch moderneren Anstrich, als ihn schon Williams bürgerliche Angetraute Kate verlieh.

Dass die britischen Royals ihre private Medienpräsenz gleichzeitig strikt limitieren – vor allem die der Kinder von William und Kate –, ist Teil ihres Erfolgs bei einem ohnehin mit Fotos übersättigten Publikum. Und vor allem: Die Kontrolle über die Kanäle sorgt dafür, dass den Darstellern ihr Drehbuch nicht entgleitet. Denn ein Königshaus, das von Steuermitteln abhängt, darf sich zwar als Identifikationsfigur anbieten – aber das eben nicht zu sehr.

