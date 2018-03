Wellendingen Handy-Rettung mit Knochenbrüchen

Wellendingen / DPA

Beim Versuch das Handy zu retten, ist ein 14 Jahre altes Mädchen von einem Dach in die Tiefe gestürzt. Bei dem Unfall in Wellendingen (Kreis Rottweil) zog sich die Jugendliche mehrere Knochenbrüche zu und musste in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatte das Mädchen sein Mobiltelefon am offenen Fenster bedient, woraufhin das Handy aus der Hand fiel und in eine Dachrinne rutschte. Die Jugendliche kletterte anschließend auf das Dach, um das Telefon zu holen, stürzte aber aus einer Höhe von etwa vier Metern ab und landete auf dem Rasen.

Meldung der Polizei