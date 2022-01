In Gruppe I der Hauptrunde bei der Handball-EM 2022 treffen heute die Mannschaften von Montenegro und Frankreich aufeinander. Frankreich ist aktuell mit vier Punkten an der Spitze der Gruppe, Montenegro ist auf dem vierten Platz – mit zwei Punkten. Das Spiel der Europameisterschaft findet am heutigen Montagabend, 24.01.2022, statt.

Wo wird das Spiel der Handball-EM 2022 Frankreich gegen Montenegro übertragen?

Frankreich gegen Montenegro übertragen? Gibt es eine Übertragung im Free-TV und einen kostenlosen Livestream ?

im und einen kostenlosen ? Hier findet ihr alle Infos zu Montenegro gegen Frankreich bei der Handball Europameisterschaft.

Frankreich – Montenegro bei der Handball-EM 2022: Anpfiff, Uhrzeit, Spielort

Anpfiff des Spiels Montenegro – Frankreich in der Hauptrunden-Gruppe I bei der Handball-EM 2022 ist am Montag, den 24.01.2022, um 20.30 Uhr.

Hier sind alle Infos zum Spiel Frankreich gegen Montenegro in Kürze:

Teams: Montenegro, Frankreich

Wettbewerb: Handball-Europameisterschaft 2022, Hauptrunde

Hauptrunden-Gruppe: I

Datum und Uhrzeit: 24.01.2022, 20:30 Uhr

Spielort: Budapest, Ungarn

Handball-EM 2022: Übertragung Frankreich gegen Montenegro live im Free-TV und Stream

Das Spiel Frankreich gegen Montenegro heute wird von Eurosport 1 im TV übertragen.

Ansonsten übertragen ARD und Spiele mit deutscher Beteiligung. Eurosport überträgt je nach Turnierverlauf bis zu 18 Begegnungen ohne deutsche Beteiligung. Heute seht ihr das Spiel Frankreich gegen Montenegro auf Eurosport.

Handball-EM 2022 im Livestream: Übertragung Frankreich gegen Montenegro heute