Vor den meisten Haustüren stehen schon wieder die wildesten Kürbis-Kreationen, die blätter fallen orangefarben von den Bäumen, es wird kalt und dunkel draußen. Das bedeutet: Halloween 2021 steht vor der Tür. Am 31. Oktober ist es wie jedes Jahr soweit und die Hexen und Geister ziehen um die Häuser und sammeln „Süßes, sonst gibt´s Saures“.

Aber woher kommt der Tag der Geister und Hexen eigentlich und was hat er zu bedeuten? Welche Traditionen und Kostüme sind aktuell? Alle Infos rund um Halloween.

Halloween 2021: Datum, Uhrzeit, Tag

Halloween findet jedes Jahr am selben Datum statt – nämlich am letzten Oktobertag: dem 31. Oktober. Das ist der Tag vor Allerheiligen. Der ganze Tag am 31.10. heißt „Halloween“, es wird zum Gruseln aber vor allem abends gefeiert oder sobald es eben dunkel ist. Dieses Jahr, 2021, ist Halloween am Wochenende. Das Fest fällt auf einen Sonntag.

Ist Halloween ein gesetzlicher Feiertag?

Bei Halloween handelt es sich um keinen gesetzlichen Feiertag. In keinem der 16 Bundesländer von Deutschland wird Halloween als gesetzlicher Feiertag gehandhabt.

Auf den 31.10.2021 fällt jedoch auch der Reformationstag. Dabei handelt es sich um einen Feiertag in folgenden Bundesländern oder Städten:

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Bremen

Hamburg

Niedersachsen

Schleswig-Holstein

Diese Länder haben am 31. Oktober also frei.

Halloween in der Corona-Pandemie – Darf man laufen und feiern?

Im vergangenen Jahr 2020 waren die Corona-Regeln so streng, dass die meisten Kinder in Deutschland noch nicht einmal in der Nachbarschaft umherlaufen und Süßigkeiten sammeln durften. Für die Kleinen musste das Fest größtenteils ausfallen. Zu groß war die Ansteckungsgefahr mit Corona. Auch für die Jugendlichen und Erwachsenen war alles anders: An Halloween-Partys war nicht zu denken. Bisher sieht es für 2021 besser aus. Die Inzidenzwerte steigen zwar wieder, die Regeln sind aber noch nicht verschärft werden. Bisher sieht es also danach aus, als könnten Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Fest feiern.

Ursprung: Halloween kommt aus Irland, nicht aus den USA

In der vor-christlichen Zeit starteten die Kelten das Brauchtum von Halloween. Die Herkunft ist dabei auf das Land Irland zurückzuführen. Früher hieß Halloween bei den Kelten allerdings Samhain und läutete den Start eines neuen Jahres ein. An diesem Tage war laut ihrem Glauben der Kontakt zu den Toten möglich.

Die Bedeutung von Halloween und Allerheiligen

Halloween wird am Abend vor dem 1. November gefeiert – dem Tag der Allerheiligen. Es leitet sich aus der englischen Übersetzung von „All Hallow’s Eve“ – dem Abend vor dem Allerheiligen – ab. Allerheiligen selbst ist ein katholisches Fest, aber Halloween findet seinen Ursprung in der keltischen Geschichte. Bei dem keltischen Samhain-Fest – welches ebenfalls am 1.11.2021 gefeiert wird – gedenken die Kelten den Toten. Ihr Glaube bestand darin, dass sich in dieser Nacht die Welt der Lebenden und der Toten am nächsten stehen würden. Manche behaupteten sogar, dass die Toten in dieser Nacht in der Lage dazu waren, die Lebenden gewaltvoll auf ihre Seite des Todes ziehen zu können. Aus diesem Gedankengang entstanden zahlreiche Gruselgeschichten über Geister, Untote und wandelnde Seelen. Um den Griffen der Toten zu entgehen, verkleideten sich die Lebenden deshalb als Tote.

Kürbisse, Kostüme, Süßigkeiten – Traditionen an Halloween

Halloween hat sich nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland etabliert. Es gibt verschiedene Traditionen und Bräuche. Kinder verkleiden sich an Halloween und ziehen durch die Nachbarschaft. Es heißt: „Trick or Treat“ oder auf deutsch „Süßes sonst gibt’s Saures“. Wer den Kindern also keine Süßigkeiten gibt, muss mit einem Streich rechnen.

Die Erwachsenen kostümieren sich meist auch, doch statt umherzulaufen und nach Süßigkeiten zu fragen, gibt es immer große Halloween-Partys.

Beliebt bei Groß und Klein sind Kürbisse. Diese werden meist schon einige Tage vor dem 31. Oktober geschnitzt. Die Kürbisse werden dafür ausgehöhlt und dann bekommt jeder eine fiese Grimasse. Wenn der Kürbis fertig geschnitzt ist, setzt man eine Kerze rein, damit er auch schön gruselig aussieht.

Halloween Filme für Kinder und Erwachsene

„Hubie Halloween“: Wer an Halloween lieber komplett zuhause bleibt, kann sich immer noch schön-schaurige und auch lustige Filme ansehen. Besonders beliebt ist etwa

Hubie Dubois (Adam Sandler) liebt Halloween – allerdings feiert er das Fest nicht mit verkleidet, sondern will es so sicher wie möglich machen. Niemand zeigt sich dafür dankbar. Bis Menschen verschwinden und er die Polizei (Kevin James, Kenan Thompson) davon überzeugen will, dass die Monster echt sind und nur er sie aufhalten kann.

Youtube Neu im Kino 2021: „Halloween Kills“

Wer sich richtig gruseln möchte, kann auf Netflix vorbeischauen. Jedes Jahr gibt es dort rund um den 31. Oktober einige Neuerscheinungen und auch Klassiker, die im Stream verfügbar sind. Hier: Die besten Horrorfilme auf Netflix für Halloween 2021 und hier: die beliebtesten Halloween-Filme für Kinder – und die ganze Familie.

Heidi Klum Halloween 2021 – Kostüme und Party

Sie ist die Königin von Halloween: Für Heidi Klum ist der 31. Oktober wohl der größte Feiertag im Jahr. Bisher feierte das Model jedes Jahre eine große Party mit zahlreichen Promis, auf der sie jedes Jahr aufs Neue mit einem neuen, aufwändigen Kostüm auftauchte. In 2019 erschien sie etwa als nackter Alien und hatte Tom Kaulitz als Astronauten an ihrer Seite. 2020 stand statt großer Party ein eigener Horrorfilm auf der Agenda des Topmodels.

„Heidi Klum Halloween“ ist mittlerweile ein etablierter Begriff. Wir können gespannt sein, mit welchem Grusel-Kostüm die GNTM-Jurorin 2021 auffährt.