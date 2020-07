Nach Hakenkreuz-Schmierereien in Heilbronn hat eine DNA-Spur die Polizei zu einem Tatverdächtigen geführt. Mehrere Fahrzeuge in der Innenstadt waren im März und April unter anderem mit den Nazi-Symbolen besprüht worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Genmaterial an einer Sprühdose brachte die Ermittler auf die Spur eines 53 Jahre alten Mannes.

Laut Polizei gibt es Anhaltspunkte auf eine psychische Störung des 53-Jährigen, die ihn zu der Tat getrieben haben könnte. Von einem rassistischen Motiv werde derzeit eher nicht ausgegangen, sagte ein Sprecher.