Istanbul haben die Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung der Recep Tayyip Erdogan wollte daran teilnehmen. Inhaben die Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung der Hagia Sophia als Moschee begonnen. Zahlreiche Gläubige versammelten sich am Morgen vor dem ehemaligen Museum im Voraus des ersten muslimischen Freitagsgebets seit der Umwandlung. Auch im Inneren der Moschee waren Gläubige versammelt, wie Fernsehbilder zeigten. Das Freitagsgebet sollte am Mittag beginnen. Auch der türkische Präsidentwollte daran teilnehmen.

Hagia Sophia in Istanbul: Gläube übernachten in Zelten vor Moschee

Einige hatten in Zelten vor der Moschee übernachtet. Behörden forderten die Gläubigen auf, Masken zu tragen und auf den Mindestabstand zu achten. Journalisten berichteten am Vormittag von riesigen Menschentrauben, die dicht an dicht stehen würden. Viele Straßen wurden bereits am Vorabend für den Verkehr gesperrt. Insgesamt sollen mehr als 20.000 Polizisten im Einsatz sein.

Vor zwei Wochen hatte das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei den Status der Hagia Sophia als Museum annulliert. Erdogan ordnete daraufhin die Nutzung als Moschee an. Die Umwandlung stieß international auf scharfe Kritik.

Claudia Roth bezeichnet Umwandlung als „Kampfansage“

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee als „Kampfansage an die laizistische Türkei“ und Missbrauch der Religion kritisiert. Die Grünen-Politikerin bezeichnete die Umwidmung des Gebäudes am Freitag im SWR als eine Grenzüberschreitung, mit der sich Präsident Erdogan Applaus aus der islamischen Welt sichern wolle. Erdogan „spalte die Gesellschaft“ und versuche so von Wirtschafts- und Corona-Krise und Korruption abzulenken. Roths Parteikollege Cem Özdemir äußerte seinen Unmut auf Twitter:

Der muslimische Intellektuelle und Oppositionspolitiker Cihangir Islam warf der türkischen Regierung Heuchelei vor. „Das wird kein Gebet, das wird eine politische Demonstration“, sagte er der „Welt“. Die Regierung wolle ihre Macht aufrecht erhalten: „Nur deshalb bedient sie sich manchmal einer religiösen Rhetorik.“

Der türkische Abgeordnete wandte sich zudem gegen das Bild einer "Islamisierung" seines Heimatlandes. "Die Türkei wird nicht islamisiert, sie wird von einem autoritären Regime geführt", betonte Islam. Als muslimischer Bürger sehne er sich nach einer Türkei, in der Menschenrechte, Rechtsstaat und Demokratie herrschten.

Atatürk erklärte Hagia Sophia 1934 zum Museum

Die Hagia Sophia war fast 1.000 Jahre lang die größte Kirche des Christentums. 1453 machten die osmanischen Eroberer daraus eine Moschee. Der Gründer der türkischen Republik, Mustafa Kemal Atatürk, erklärte das Bauwerk 1934 zum Museum. Ihre erneute Umwandlung in eine Moschee durch die Regierung Erdogan löste international scharfe Proteste aus, insbesondere von den orthodoxen Kirchen, aber auch vonseiten Russlands und der EU. Der Schritt wurde vielfach als eine Belastung für den Dialog zwischen den Kulturen kritisiert und als Beleg dafür, dass sich die Türkei weiter von Europa entferne.