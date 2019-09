Bei einem Brand in seiner Zelle im Gefängnis in Stuttgart-Stammheim ist ein Insasse schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der 24-Jährige das Feuer am Freitagvormittag selbst gelegt hat, wie sie zusammen mit der Staatsanwaltschaft und dem Justizministerium mitteilte. Justizbeamte hatten das Feuer entdeckt, nachdem ein Brandmelder Alarm geschlagen hatte. Die Feuerwehr löscht den Brand, der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mitteilung der Behörden