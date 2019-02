Mode Haare sind politisch

Einst glätteten sich dunkelhäutige Frauen ihr krauses Haar. Dann setzte die Bürgerrechtlerin Angela Davis in den 1960er Jahren mit dem Afro ein Zeichen. Die Botschaft: Wir wollen uns nicht mehr an die Weißen anpassen. © Foto: Hulton Archive/Getty Images

Berlin / Dorothee Torebko

Die Studentin Laura Jackson grinst selbstbewusst in die Kamera. Sie reckt einen Arm in die Höhe und offenbart in ihrem mintgrünen, ärmelfreien Top ihre Achsel. Hübsche, junge Frau, die mit der Kamera flirtet – eigentlich ist dieses Motiv ziemlich gewöhnlich und häufig auf der Fotoplattform Instagram zu finden. Wäre da nicht ein Detail. Unter Lauras Armen sprießen schwarze Achselhaare.

Laura Jackson ist die Begründerin des Hashtags Januhairy. Tausende Frauen posteten im Januar Fotos von sich mit behaarten Achseln oder Beinen. Dafür wurden sie häufig „widerlich“ bezeichnet – von männlichen und weiblichen Kommentatoren. Doch das ist Jackson egal. Für sie und viele andere Frauen ist das Nicht-Rasieren nicht nur ein Trend. Es ist ein Akt feministischer Selbstermächtigung. Sie wollen selbst entscheiden, was schön ist, und sich der Konvention sowie der Industrie entziehen, die kräftig an der Haarentfernung verdient. Das Haar als politisches Statement – alles Quatsch oder birgt die Bewegung Potenzial, unser Bild von Schönheit und Normalität zu ändern?

Haare waren schon immer politisch. Der Afro wird von Farbigen als Zeichen der Gleichberechtigung getragen. Und das schulterlange Haar war bei Männern in den 60er Jahren Statement für freie Liebe und Frieden. Unvergessen, wie sich Claude im Musical „Hair“ dagegen wehrt, dass ihm seine Zotteln abgeschnitten werden. Seine Haarpracht bedeutete für ihn kein Militär und damit keinen Vietnamkrieg. Ja, diese Mähnen sind politisch. Sie sind Ausdruck von Stolz und Haltung – und können auch Bewunderung auslösen. Doch wollige Achseln, flauschige Beine und Schamhaare bewirken keine Bewunderung beim Betrachter. Sie lösen etwas anderes aus: Ekel. Und das ist das Problem.

Eine, die mit diesem Ekel als Provokation spielt, ist die Künstlerin Amanda Palmer. Die frühere Sängerin des Punk-Duos mit Kabarett-Einflüssen „Dresden Dolls“ trat schon immer mit buschigen Achseln und haarigen Beinen auf. In ihrer Jugend hörte sie auf mit dem Rasieren. „Weil ich es gehasst habe, das zu tun, was mir die Leute sagen.“ Aus dem rebellischen Akt wurde Normalität. Mittlerweile haben sich die Fans nicht nur an die Haare gewöhnt. Sie fragten Palmer sogar bei einem Konzert, warum sie sich denn rasiert hätte. „In einer idealen Welt wäre es kein politisches Statement, seinen Körper so zu lassen, wie er ist“, sagt sie.

Doch die Welt ist nicht ideal – und Haare an anderen Stellen als auf dem Kopf für viele eklig. Die US-amerikanische Professorin für interdisziplinäre Studien, Rebecca Herzig, hat sich gefragt, seit wann das so ist und zum Thema Haarentfernung ein Buch geschrieben. Sie zeichnet nach, wie sich schon die alten Ägypter Beinhaare mit Fledermausblut oder Harz ausrissen. Doch die Methoden der Haarentfernung waren schmerzhaft und deshalb bei Europäern bis ins 19. Jahrhundert hinein nicht besonders beliebt. Das änderte sich mit dem Evolutionsbiologen Charles Darwin. Der Theoretiker fragte sich, warum Menschen unbehaarter sind als ihre Vorfahren. Sind weniger Haare etwa fortschrittlich? Ja, meinte Darwin. Und so setzte ein Evolutionsbiologe den Standard für das, was als schön galt.

Die Industrie griff diese These dankend auf und machte sie zu einem Milliardengeschäft. 1945 kam der erste Gillette-Rasierer mit Einwegklingen auf den Markt, ein Jahr später wurde der Bikini erfunden. Von da an trat die Haarlosigkeit einen Siegeszug an. Mit Ausnahmen. Noch in den 1970er und 80er Jahren galt der Achsel- und Beinflaum als völlig normal, während er ein paar Jahrzehnte später verpönt war. Im Osten kam der Trend zum glatten Bein später an als im Westen. Der Humanbiologe und Anthropologe Carsten Niemitz hat dafür eine einfache Erklärung: „Es sind modische Erscheinungen. Nichts anderes. Humanbiologisch lässt sich das nicht erklären.“ Und Moden können sich ändern. Dass Bein-, Achsel- und Schamhaare nicht mehr als eklig, sondern normal gesehen werden, hält Niemitz für möglich. „Es kann eine Umgewöhnung geben, wenn es eine gesellschaftliche Übereinkunft gibt“, sagt der Wissenschaftler. Je öfter man etwas sieht, umso schöner wirkt es, umso normaler wird es.Wieviel in der #Januhairy-Bewegung steckt, lässt sich schwer voraussagen. Wer sich in hippen Bezirken wie Berlin-Neukölln umschaut, entdeckt immer mehr Frauen mit Achselhaaren. Das bestätigen Beobachtungen der Künstlerin Amanda Palmer: „Langsam wacht die Welt auf, dass sie uns mit einem weiten Spektrum von Haaren, Geschlechtsidentitäten, Kostümen und Make-Up versorgt.“