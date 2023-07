Die erste Ausgabe des Gurtenfestivals fand vor 40 Jahren statt. Als eines der bedeutendsten Festivals in der Schweiz zieht es mit einem populären Lineup mehrere zehntausend Besuchende an. Über Rap, Pop und Rock sind bei dem Festival Acts aus gleich mehreren Genres vertreten. Wer tritt in diesem Jahr beim Gurtenfestival auf und gibt es noch Tickets? Alle Infos zusammengefasst

Termin, Datum, Ort: Wann und wo findet das Gurtenfestival 2023 statt?

Das Gurtenfestival 2023 findet vom 12. bis zum 16. Juli statt. Austragungsort für das Festival ist seit der ersten Ausgabe Bern.

Die Headliner vom Gurtenfestival 2023 in Bern

Vom TikTok Hype „Another Love“ von Tom Odell über „Wildberry Lillet“ von Nina Chuba bis „Roller“ von Apache. Beim Gurtenfestival 2023 wird es einige Hits zu hören geben. Die Headliner sind in diesem Jahr:

Apache 207

Deichkind

Die Toten Hosen

J Balvin

Lil Nas X

Rosalía

Angèle

badmómzjay

BHZ

Fettes Brot

Hecht

Hirma

Lo & Leduc

Nina Chuba

Phoenix

Rema

Róisín Murphy

Tom Odell

Das weitere Lineup vom Gurtenfestival 2023

Alewya

Andryy

Anouchka Gwen

Batbait

Beatsteaks

Birdman Jäggi

Caribou

Cari Cari

Cobee

Dana

Emotional Oranges

Evelinn Trouble

Fräulein Luise

HATEPOP

Jacob Banks

Jeremias

Juicy Lemon Club

Klaus Egger Trio

Leoniden

Lime Garden

L'Impératrice

Lisa Oribasi

Lola Marsh

Müslüm

Nativ

Nora En Pure

Obongjayar

Pilar Vega

Pongo

Sampa the Great

Sensu

Soft Loft

Steiner & Madlaina

Swiss Jazz Orchestra feat. Baze, Jaël, Seven, Tashan, Luca Hänni

Tashan

Tinlicker

Tommy Vercetti & Dezmond Dez

Troubas Kater

Veronica Fusaro

Zian

Tickets und Preise: Wie viel kosten die Tickets für das Gurtenfestival 2023?

Die ersten Tickets sind bereits ausverkauft! Wer sich jetzt noch für den Festivalbesuch entscheidet, sollte sich ranhalten. Die Tickets für das Gurtenfestival 2023 gibt es im Online-Shop des Festivals. In diesem Jahr werden folgende reguläre Ticketoptionen angeboten:

4-Tagespass:

Datum: 12.-15. Juli 2023

Verfügbarkeit: Ausverkauft

Preis: CHF 339.-

3-Tagespass:

Datum: 13.-15. Juli 2023

Verfügbarkeit: Ausverkauft

Preis: CHF 290.-

2-Tagespass:

MI-DO: Datum 12.-13. Juli 2023

Verfügbarkeit: Ausverkauft

Preis: CHF 218.-

DO-FR: Datum 13.-14. Juli 2023

Verfügbarkeit: Ausverkauft

Preis: CHF 218.-

FR-SA: Datum 14.-15. Juli 2023

Verfügbarkeit: Ausverkauft

Preis: CHF 218.-

1-Tagespass:

MI: Datum 12. Juli 2023

Verfügbarkeit: Verfügbar

Preis: CHF 121.-

DO: Datum 13. Juli 2023

Verfügbarkeit: Verfügbar

Preis: CHF 121.-

FR: Datum 14. Juli 2023

Verfügbarkeit: Verfügbar

Preis: CHF 121.-

SA: Datum 15. Juli 2023

Verfügbarkeit: Verfügbar

Preis: CHF 121.-

SO: Datum 16. Juli 2023

Verfügbarkeit: Verfügbar

Preis: CHF 99.-

Weiterhin gibt es auch Comfort Tickets. Das Angebot umfasst mehrere VIP-Angebote, wie einen eigenen Essensbereich, eine Lounge sowie einen großzügigen Garten mit vielen Sitzmöglichkeiten. Die Tickets berechtigen ebenfalls zu einem separaten Zugang bei der Tal- und Bergstation der Gurtenbahn. Eine gedeckte Tribüne mit freier Sicht auf die Hauptbühne, eigene sanitäre Anlagen und Schließfächer sind ebenfalls im Angebot enthalten.

Comfort 4-Tagespass:

Datum: 12.-15. Juli 2023

Verfügbarkeit: Ausverkauft

Preis: CHF 588.-

Comfort 3-Tagespass:

Datum: 13.-15. Juli 2023

Verfügbarkeit: Verfügbar

Preis: CHF 504.-

Comfort 2-Tagespass:

MI-DO: Datum 12.-13. Juli 2023

Verfügbarkeit: Verfügbar

Preis: CHF 378.-

DO-FR: Datum 13.-14. Juli 2023

Verfügbarkeit: Verfügbar

Preis: CHF 378.-

FR-SA: Datum 14.-15. Juli 2023

Verfügbarkeit: Ausverkauft

Preis: CHF 378.-

Comfort 1-Tagespass:

MI: Datum 12. Juli 2023

Verfügbarkeit: Verfügbar

Preis: CHF 210.-

DO: Datum 13. Juli 2023

Verfügbarkeit: Verfügbar

Preis: CHF 210.-

FR: Datum 14. Juli 2023

Verfügbarkeit: Verfügbar

Preis: CHF 210.-

SA: Datum 15. Juli 2023

Verfügbarkeit: Verfügbar

Preis: CHF 210.-

SO: Datum 16. Juli 2023

Verfügbarkeit: Verfügbar

Preis: CHF 172.-

