Günther Jauch fällt erstmals seit 31 Jahren wieder für einen Auftritt im TV aus . Aufrund seiner Corona-Erkrankung, die am Freitag bekannt wurde, wird er die RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ nicht gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk moderieren können. Wer aber wird Jauchs Ersatz? Sender RTL hält sich in dieser Frage bisher bedeckt und sagt lediglich, dass dieser in der Live-Sendung bekannt gegeben werde.

Ersatz für Günther Jauch - RTL sagt, der Titel „Denn sie wissen nicht, was passiert“ sei erst recht Programm

In einer Mitteilung des Senders heißt es konkret: „Die Sendung heißt ,Denn sie wissen nicht, was passiert’. Wir nehmen den Titel beim Worte und werden sowohl unsere Zuschauer als auch Thomas, Barbara und Günther Jauch, der Zuhause sicher zuschauen wird, überraschen. Das ist das Konzept der Sendung. Und so sehr wir GJ gute Besserung wünschen und bedauern, dass er nicht kommen kann, so sehr ist der Titel der Show (...) jetzt Programm.“

RTL zeigt insgesamt drei neue Live-Shows von „Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“. Termine sind jeweils samstags, 20.15 Uhr, am

10. April 2021

17. April 2021

24. April 2021

Günther Jauch hat Corona - in der Show soll er zugeschaltet werden

Zur Frage, wie es Jauch gesundheitlich geht, erläuterte ein RTL-Sprecher am Freitag: „Darüber können wir keine Auskunft geben, aber es ist am Samstag eine Live-Schalte zu Günther Jauch geplant.“ Die am Samstagabend mit dem Moderator geplante Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ findet nämlich statt. Jauch wird bei der neuen Ausgabe der RTL-Show dann von jemand anderem vertreten werden. Wer an Stelle des 64-Jährigen auftritt, soll erst in der Live-Show bekanntgegeben werden. Zur Stammbesetzung der Improvisationssendung gehören neben Jauch Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk.

In der nächsten Ausgabe will der Potsdamer dann wieder am Start sein: „Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin“, wird der Showmaster in der Sendermitteilung zitiert.

„Wer wird Millionär“: Am Montag ist Günther Jauch zu sehen

Die nächsten Ausgaben von Jauchs Show „Wer wird Millionär?“ sind nach RTL-Angaben ohnehin nicht vom Ausfall des Moderators betroffen. Die Quizsendung wird vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Am kommenden Montag wird man Jauch also in bester Verfassung sehen.