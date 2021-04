Günther Jauch fällt auch für die zweite Folge „Denn sie wissen nicht, was passiert“ am Samstag aus

Er ist mit Corona infiziert und ist weiter in häuslicher Quarantäne

Wer vertritt ihn als Ersatz an der Seite von Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk in der RTL-Livesendung am Samstag, 17.04.2021?

Bei „Stern TV“ sprach Jauch zudem über den Verlauf seiner Corona-Erkrankung?



Günther Jauch fest damit gerechnet, an diesem Samstag (17.04.2021) wieder bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk im Studio zu stehen. Doch Coronavirus-Erkrankung, die am Freitag der vergangenen Woche (09.04.2021) bekannt wurde, wird Günther Jauch die RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ erneut nicht gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk moderieren können. Das gab RTL am Donnerstag (15.04.2021) in einer Mitteilung sowie über einen Tweet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Eigentlich hattefest damit gerechnet, an diesem Samstag (17.04.2021) wieder beigemeinsam mit Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk im Studio zu stehen. Doch Günther Jauch hat Corona und fällt, nachdem er vergangene Woche erstmals seit 31 Jahren wieder für einen Auftritt im TV ausfiel, ein weiteres Mal aus . Bedeutet konkret: Aufgrund seiner, die am Freitag der vergangenen Woche (09.04.2021) bekannt wurde, wird Günther Jauch die RTL-Showerneut nicht gemeinsam mitmoderieren können. Das gab RTL am Donnerstag (15.04.2021) in einer Mitteilung sowie über einen Tweet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekannt.

Für viele Fans der Live-Sendung des Privatsenders ist die spannende Frage nun also zum zweiten Mal: Wer wird Jauchs Ersatz in der zweiten Folge der aktuellen Staffel von „Denn sie wissen nicht, was passiert“? Sender RTL eine neue Information zur Live-Sendung am Samstag, 17.04.2021, veröffentlicht.

Ersatz für Günther Jauch - RTL sagt, der Titel „Denn sie wissen nicht, was passiert“ sei auch in Folge zwei Programm

In einer Mitteilung des Senders hatte es vor einer Woche geheißen: „Die Sendung heißt ,Denn sie wissen nicht, was passiert’. Wir nehmen den Titel beim Worte und werden sowohl unsere Zuschauer als auch Thomas, Barbara und Günther Jauch, der Zuhause sicher zuschauen wird, überraschen. Das ist das Konzept der Sendung. Und so sehr wir GJ gute Besserung wünschen und bedauern, dass er nicht kommen kann, so sehr ist der Titel der Show (...) jetzt Programm.“

RTL zeigt insgesamt drei neue Live-Shows von „Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“. Termine sind jeweils samstags, 20.15 Uhr, am

10. April 2021

17. April 2021

24. April 2021

Günther Jauch: Habe einen „mittleren Verlauf“ der Corona-Infektion gehabt

Jauch sagte einem Bericht des „Spiegel“ zufolge am Mittwochabend bei „Stern TV“, er befinde sich wegen des positiven Coronatests bis Sonntag in häuslicher Quarantäne. Er war in der Sendung live zugeschaltet. Am Freitag, so heißt es in dem Spiegel-Bericht weiter, werde er sich erneut testen lassen und dürfe dann erst am Sonntag laut Gesundheitsamt wieder raus, sagte der in Potsdam lebende Jauch.

In der Sendung sprach Jauch dem Bericht nach auch auch über seine Symptome: „Ich denke mal, ich habe einen mittleren Verlauf gehabt, mit Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen. Am Anfang keinen Geschmacks- und Geruchssinn“, sagte der Moderator demnach. Das sei jedoch kein Vergleich mit den Menschen, die mit der Lunge Probleme bekommen haben. Dass man die Erkrankung ernst nehmen sollte, habe er dennoch „am eigenen Leib begriffen“.

DSWNWP am 10.04.2021: Vertreter für Günther Jauch bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ waren acht Frauen

Dass der Name Programm ist, scheint RTL am Samstagabend dann auch prompt beherzigt zu haben: Ersatz für Günther Jauch waren acht Frauen. Hinter Günther-Jauch-Masken versteckt saßen die Frauen corona-konform mit Abstand zu Beginn der Sendung im Set der Sendung. Anlass genug für einige Nutzer auf Twitter Querverweise zu anderen Sendungen im deutschen TV zu suchen.

Er wurde von den acht Promi-Frauen Sonja Zietlow, Motsi Mabuse, Laura Wontorra, Lola Weippert, Frauke Ludowig, Evelyn Burdecki, Victoria Swarovski und Amira Pocher mit Günther-Jauch-Fotomasken vertreten, die erst nach und nach demaskiert wurden. In jedem Spiel kam eine von ihnen zum Einsatz, Thomas Gottschalk durfte sich eine der Damen dafür aussuchen, die dann mit ihm gegen das Team Sabrina "Mocki" Mockenhaupt-Gregor und Caroline Frier spielte. Barbara Schöneberger moderierte.

Günther Jauch hat Corona - das sagte er in der Show zu einer möglichen Rückkehr

Thomas Gottschalk (70) und Barbara Schöneberger (47) mussten trotz der zahlreichen Unterstützung dennoch auch nicht ganz auf ihren Kollegen verzichten: Jauch meldete sich, aus der Quarantäne zugeschaltet, in der Sendung und erklärte, dass es ihm „gut“ gehe, berichtet die „Bunte“ und zitiert Jauch aus der Sendung wie folgt: „Die Sache ist ganz einfach: Ich bin, wie zweieinhalb Millionen andere Deutsche auch, an Covid-19 erkrankt.“ Er habe zuerst Kopf- und Gliederschmerzen bekommen, erzählte er.

Ein erster Schnelltest sei negativ gewesen, berichtete Jauch der Bunten zufolge bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Als es ihm am nächsten Tag noch schlechter gegangen sei, habe er einen PCR-Test gemacht. Der habe ergeben, dass er sich infiziert habe. Jauch befindet sich nun in einer 14-tägigen Quarantäne, hat aber eine gute Nachricht für seine Fans und die Anhänger von „Denn sie wissen nicht, was passiert“: „Wenn das alles gut läuft, läuft die nächsten Freitag ab.“ Falle der anschließende Test also negativ aus, „wäre ich am nächsten Samstag wieder dabei“, sagte der Moderator.

Günther Jauch fällt erneut aus: Wer wird sein Ersatz am Samstag, 17.04.2021?

Vor der zweiten Folge der Live-Show heißt es von Jauchs Sender RTL jetzt in einer Mitteilung: „Günther Jauch befindet sich wegen eines positiven Corona-Tests in häuslicher Quarantäne und muss zum zweiten Mal in Folge bei der Live-Show ,Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show’ am Samstag, 17. April 2021, 20:15 Uhr, passen.“ Günther Jauch wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Ich bin einer von über 3 Millionen Corona-Infizierten in Deutschland und kuriere meine COVID-19-Erkrankung bis zum Ende der häuslichen Isolierung zu Hause aus.“

Bei der Aufhebung der häuslichen Isolierung gelten die Entlassungskriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI), teilt RTL mit. Heißt konkret: „Die Isolierung wird in der Regel frühestens 14 Tage nach Krankheitsbeginn aufgehoben, wenn seit mindestens 48 Stunden keine Krankheitsanzeichen mehr vorliegen bzw. sich die COVID-19-Symptome nachhaltig gebessert haben. Vor der Entlassung aus der Isolierung erfolgt zudem ein Antigen-Schnelltest bzw. nach schwerem Krankheitsverlauf bevorzugt ein PCR-Test.“

Günther Jauch wird zugeschaltet - doch wer gibt bei DSWNWP am 17.04.2021 seine Vertretung?

In dieser Frage hält sich RTL - wie schon vor der Auftaktfolge - bedeckt. In der Mitteilung heißt es dazu in aller Kürze: „Wer Günther Jauch in der 2. Folge vertreten wird, wird in der Live-Show am kommenden Samstag, 17. April 2021, 20:15 Uhr, bei RTL bekanntgegeben.“ Immerhin können Fans sich jetzt schon freuen, denn, so schreibt RTL: „Günther Jauch wird sich auch dieses Mal wieder live dazuschalten lassen.

Denn sie wissen nicht, was passiert: Gewollter Kontrollverlust

Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger treten in „Denn sie wissen nicht, was passiert“ gemeinsam ins Ungewisse und gegeneinander an. In welcher Konstellation? Das erfahren die Show-Profis jeweils immer erst am Anfang jeder Live-Sendung. Kontrollverlust ist also vorprogrammiert – und genau das reizt „Wer wird Millionär?“-Moderator Jauch an der Sendung, wie er noch unter der Woche im Interview mit RTL erklärte.

Günther Jauch wirbt im „Wer wird Millionär“-Stil für eine Corona-Impfung. Für „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf RTL aber fällt er corona-bedingt aus.

© Foto: Soeren Stache/DPA

Bei der Impro-Show übernimmt für gewöhnlich einer aus dem Dreiergespann Jauch-Schöneberger-Gottschalk die Moderation, die anderen beiden treten gegen zwei Gäste an. In den Ring trat diesmal Gottschalk - unterstützt von jeweils einer Jauch-Ersatzspielerin.

Gegen ihn und die acht Ersatz-Jauchs traten Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor und TV-Schauspielerin Caroline Frier („Schwester, Schwester“) an. Gottschalk frotzelte: „Niemand weiß, wie schwer es ist, mit dem Gesicht von Günther Jauch zu leben - außer Günther Jauch.“

2,84 Millionen Zuschauer (11,2 Prozent) schalteten am Samstag ab 20.15 Uhr „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ein.

„Wer wird Millionär“: Sendung wird trotz Jauchs Corona-Infektion ausgestrahlt

Die nächsten Ausgaben von Jauchs Show „Wer wird Millionär?“ sind nach RTL-Angaben nicht vom Ausfall des Moderators betroffen. Die Quizsendung wird vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Am kommenden Montag wird man Jauch also in bester Verfassung sehen.

Günther Jauch wirbt für Corona-Impfung mit „Wer wird Millionär“-Anspielung

Der Quotenmagnet Günther Jauch hatte 1990 mit „Stern TV“ bei dem Kölner Privatsender angefangen. Der Publikumsliebling wirbt nach wie vor für die Corona-Schutzimpfung, wie die Bundesregierung mitteilte.

„Günther Jauch möchte wie viele andere Prominente für eine hohe Impfbereitschaft im Land werben und engagiert sich für die Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit honorarfrei“, hieß es am Freitagnachmittag vom Ministerium. Jauch werde sich impfen lassen, wenn er impfberechtigt sei und an seinem Wohnort einen Termin vereinbaren könne. „Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wünscht Günther Jauch alles Gute und schnelle Genesung und dankt ihm für die Unterstützung der Kampagne.“

Bei der „Ärmel hoch“-Kampagne nennen Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch Prominente, ihre Gründe, warum sie persönlich bereit für die Corona-Schutzimpfung sind. Daran beteiligt sich etwa auch Schauspielerin Uschi Glas (77).

Jauchs Kampagnenbild spielt auf seine Quizshow an: „"Lasse ich mich impfen? A) Ja B) Ja C) Ja D) Ja." Das Motiv wurde demnach am 26. März unter Berücksichtigung der Corona-Schutzregeln in Potsdam fotografiert. Es erschien erstmals am Freitag in Tageszeitungen.

Jauch hatte schon 2020 bei der Regierungskampagne #WirBleibenZuHause neben zum Beispiel Schauspielerin Karoline Herfurth, Sänger Adel Tawil und Designer Guido Maria Kretschmer mitgemacht.