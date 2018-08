Gesellschaft Grüße aus dem Urlaubsknast in Neuseeland

Grüße aus dem Urlaubsknast in Neuseeland

Einsitzen in Neuseelands „humanstem“ Gefängnis Kräuter, Yoga und Sonnenbaden – Neuseelands neues Gefängnis in Auckland hört sich mehr wie ein Hotel an. Doch der Inselstaat im Pazifik erhofft sich mit dem „humanen“ Gefängnis wieder mehr Menschen in die Gesellschaft integrieren zu können. Nötig ist das, denn das Land hat eine der höchsten Inhaftierungsraten der entwickelten Welt. Foto: Corrections New Zealand © Foto: Corrections New Zealand

Einsitzen im humanen Gefängnis: Oben ein Raum zur Entspannung, unten das Besucherzentrum. © Foto: Corrections New Zealand

Auckland / Von Barbara Barkhausen

Wer ein Verbrechen begangen hat, der soll dafür büßen. In einem Gefängnis zu sitzen, das einem Hotel gleicht – dafür haben die meisten redlichen Bürger wenig Verständnis. Tatsächlich wirkt das neue Gefängnis in Auckland auf den ersten Blick ein wenig wie ein Ferien-Resort. Hier können Insassen auf echtem Rasen laufen, sich sonnen und in den Zellen Yogaübungen machen.

Der Besucherraum erinnert an ein modernes Café und der Sinnes-Garten wäre auch in einem Luxus-Resort nicht fehl am Platz.

300 Millionen neuseeländische Dollar (174 Millionen Euro) hat das neue Hochsicherheitsgefängnis gekostet, das seine Insassen mit ganzheitlichen und therapeutischen Programmen versorgen will. Am Stadtrand von Neuseelands größter Stadt Auckland gelegen, ersetzt es in Teilen das berüchtigte Paremoremo-Gefängnis, das den Riesen-Haftanstalten in den USA, Marion und Alcatraz, nachempfunden war.

Yvonne Jewkes, Professorin für Kriminologie an der britischen Universität von Kent, die als Beraterin für das neue Gefängnis arbeitete, nannte die alte Einrichtung gegenüber dem „Guardian“ eine „nationale Schande“ und „das grimmigste Gefängnis“, das sie je auf der Welt gesehen habe.

Im Paremoremo-Gefängnis saßen bisher Neuseelands gefährlichste Verbrecher, die auch vor Gewalt gegen die Wärter nicht zurückschreckten. Im Oktober 2016 wurden sechs Wärter verletzt, nachdem Insassen über sie hergefallen waren. Und im Juni dieses Jahres berichteten lokale Medien erneut von organisierter Gewalt durch Gefängnis-Gangs gegen die Angestellten.

„Das alte Hochsicherheitsgefängnis wurde vor 50 Jahren gebaut und war für eine ganz andere Zeit und einen anderen Zweck bestimmt“, sagte Ray Smith, der Leiter des neuseeländischen Strafvollzugs. „Die Technologie hat sich verändert, ebenso die Art und Weise, wie wir Rehabilitation und Unterstützung für Häftlinge mit psychischen Problemen leisten.“

Neuseeland hat eine der höchsten Inhaftierungsraten der entwickelten Welt. Auf 100 000 Einwohner kommen 220 Sträflinge, wobei die neuseeländischen Ureinwohner – die Maori – überproportional vertreten sind. Sie machen mehr als 50 Prozent aller Gefangenen aus, obwohl von den 4,8 Millionen Neuseeländern gerade mal etwas über 700 000 Maori sind.

In Neuseeland müsse man aber bedenken, dass über 90 Prozent der Gefangenen psychisch krank seien oder ein Suchtproblem hätten, kommentiert eine Sprecherin des Strafvollzugs. In der neuen Anlage konzentriere sich das Management deswegen auf die Behandlung von akuten psychischen Problemen. „Die neue Anlage ist für unsere Mitarbeiter wesentlich sicherer und es gibt deutlich bessere Möglichkeiten für die Umsetzung von Bildungs-, Beschäftigungs- und Rehabilitationsprogrammen.“

Die Rehabilitationsprogramme werden individuell auf die einzelnen Häftlinge und ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Um jenen mit mentalen Problemen oder Drogenabhängigkeit zu helfen, dürfen sie nicht nur an der frischen Luft und in der Natur sein, sondern auch Yoga praktizieren oder die Gärten des Gefängnisses besuchen.

Neben einem Garten, in dem die Gefangenen eigene Pflanzen pflegen, gibt es auch einen „sensorischen“ Garten mit Kräutern wie Thymian oder grüner Minze, die beruhigen und gleichermaßen stimulieren sollen. Horizontale statt vertikale Streben ermöglichen den Insassen von ihren Zellen aus einen besseren Blick auf die Natur. Außerdem sind die Zellen mit neun statt knapp sechs Quadratmetern deutlich geräumiger, verfügen über eigene Duschen und Fernseher.

Neuseelands „humanes“ Gefängnis ist dabei aber nicht das erste oder einzige der Welt. Auch in der Jugendstrafanstalt De Maasberg in den Niederlanden kann man es aushalten, nachdem sich Inhaftierte zwischen den architektonisch schön gestalteten Haft- und Arbeitsplätzen frei bewegen dürfen.

Als das „humanste“ Gefängnis der Welt wird jedoch meist ein norwegisches Gefängnis in der Nähe von Oslo bezeichnet, wo die Insassen in Blockhütten mit eigenem Bad leben und sich in einem Musikstudio oder beim Sport austoben können.