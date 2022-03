Der fünfte Tag der heiligen Woche, im alltäglichen Gebrauch oft Karwoche genannt, ist der Gründonnerstag. Mit diesem Tag beginnen die wichtigsten Tage im Christentum: Nach Gründonnerstag kommen Karfreitag, Karsamstag und schließlich Ostersonntag. Was genau ist aber am Gründonnerstag laut Bibel passiert? Welche Bedeutung hat der Tag? Und ist Gründonnerstag ein Feiertag? Hier werden alle Fragen zu diesem Fest beantwortet.

Datum und Termin: Wann findet Gründonnerstag 2022 statt?

In diesem Jahr fällt Gründonnerstag auf den 14. April 2022. Gründonnerstag ist kein Feiertag, aber es ist ein stiller Tag – es soll also nicht ausgiebig gefeiert und getanzt werden. Gründonnerstag wird manchmal auch Palmdonnerstag genannt. Der Gründonnerstag ist immer der Donnerstag nach Palmsonntag.

Bedeutung: Was geschah am Gründonnerstag und warum feiern wir ihn?

Ostern ist das höchste Fest im Kirchenjahr und mit dem Gründonnerstag beginnen die drei Tage von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. Christen weltweit gedenken Jesu und feiern damit den Sieg des Lebens über den Tod. Am Gründonnerstag wird an das letzte Abendmahl von Jesus erinnert. Das nahm Jesus zusammen mit seinen zwölf Jüngern ein, bevor Judas Iskariot ihn verraten hat. An diesem Abend teilte er mit ihnen Brot, Wein und wusch ihnen die Füße. Es war sein letzter Abend in Freiheit. Nachts wurde er von den Soldaten festgenommen. Eines der berühmtesten Gemälde der Welt ist gemalt von Leonardo Da Vinci und zeigt das letzte Abendmahl:

Das letzte Abendmahl von Leonardo Da Vinci.

Deshalb heißt der Tag Gründonnerstag

Wie der Gründonnerstag zu seinem Namen kam, ist nicht sicher. Es gibt dafür mehrere Theorien:

Eine davon geht auf das lateinische Wort „virides“ zurück. Das heißt übersetzt „die Grünen“. So bezeichnete man im Mittelalter die Büßer , die nach der Fastenzeit und dem Kirchenbußerlass am Donnerstag vor dem Karfreitag wieder in die Kirche aufgenommen wurden. Grün deshalb, weil die Farbe im kirchlichen Kontext für frisch, sündenfrei und erneuert steht.

zurück. Das heißt übersetzt „die Grünen“. So bezeichnete man im Mittelalter die , die nach der Fastenzeit und dem Kirchenbußerlass am Donnerstag vor dem Karfreitag wieder in die Kirche aufgenommen wurden. deshalb, weil die Farbe im kirchlichen Kontext für frisch, sündenfrei und erneuert steht. Möglich ist auch, dass sich der Name vom mittelhochdeutschen Wort „grînen“ ableitet. Das bedeutet so viel wie weinen. Dazu gab es in dieser Nacht allen Grund, als Judas Jesus verraten hat. Deshalb die Theorie, dass an diesem Tag viel geweint wurde.

Wort ableitet. Das bedeutet so viel wie weinen. Dazu gab es in dieser Nacht allen Grund, als Judas Jesus verraten hat. Deshalb die Theorie, dass an diesem Tag viel wurde. Ein ganz anderer Ansatz dreht sich um das Essen. Am Gründonnerstag herrscht der Brauch, grünes Gemüse und Kräuter zu essen. Daher der grüne Donnerstag.

Essen und Bräuche – Darf man am Gründonnerstag Fleisch essen?

Die katholischen und evangelischen Messen in den Kirchen sind sehr feierlich gestaltet. In einigen katholischen Gemeinden gehört das Ritual des Fußwaschens in den Gottesdienst. Einer der bekanntesten Bräuche am Gründonnerstag ist es, ein grünes Essen zu kochen. In der Karwoche werden traditionsgemäß strenge Fastenregeln eingehalten. Es ist üblich, in dieser Zeit auf Fleisch zu verzichten. Diese Gerichte kommen häufig auf den Teller:

Spinat mit gekochten Eiern oder Spiegeleiern.

mit gekochten Eiern oder Spiegeleiern. Grünes Gemüse wie Kohl oder Salat.

oder Salat. Grüne Soße, eine typisch hessische Soße, in der mindestens sieben Kräuter sind.

Bauernregeln rund um den Gründonnerstag

Rund um die Ostertage und den grünen Donnerstag ranken sich ein paar Bauern- und Wetterregeln: