Mit rund 100 Stundenkilometern über dem Tempolimit ist ein Mann im Hohenlohekreis mit seinem Motorrad über die Autobahn 6 gerast. Nach Angaben der Polizei vom Montag fuhr der Kradfahrer am Sonntagnachmittag auf der Strecke zwischen Kupferzell und Neuenstein einem Streifenwagen davon, obwohl dieser zwischendurch auf mehr als 240 Stundenkilometer beschleunigt hatte. Kurz darauf gelang es der Polizei dann doch, den Raser anzuhalten. Dem 35-Jährigen drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.