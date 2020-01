„Narri Narro“ heißt es am heutigen Sonntag in Bad Cannstatt: Rund 10 000 Mäschgerle und Musikanten werden zum Fastnachtsumzug in dem Stuttgarter Stadtbezirk erwartet. Die Veranstaltung ist der Höhepunkt des 24. Narrentreffens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), das seit Freitag läuft. 68 Mitgliedszünfte der Vereinigung und sieben Partner-Zünfte aus Baden-Württemberg, Bayern und der Schweiz seien dabei, sagte ein Sprecher des Kübelesmarkt, der das Verbandstreffen diese Mal ausrichtet. Bad Canstatt werde am Wochenende in das „Epizentrum der schwäbisch-alemannischen Fastnacht“ verwandelt.

Dem Treffen vorausgegangen seien knapp drei Jahre Vorbereitungszeit, 13 Ausschüsse, viele Sitzungen und unzählige Arbeitsstunden. Die Narrentreffen der VSAN finden nur alle vier Jahre statt.

