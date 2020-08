Ein Feuer hat in einer Lagerhalle auf einem Kasernengelände in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) einen großen Schaden angerichtet. Nach Angaben der Feuerwehr vom Mittwoch geriet am Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ein Fahrzeug in Brand. In der Halle befanden sich Fahrzeuge und Gerätschaften der ABC-Abwehrtruppe der Bundeswehr, welche im Kampf gegen die Wirkung von Gefahrenstoffen eingesetzt werden. 60 Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Den Angaben zufolge hatte das Feuer ein Hallendach beschädigt, der Gesamtschaden liegt im sechsstelligen Bereich.