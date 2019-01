Glosse Großer Auftritt für den Kleiderbügel

Nürnberg / Hajo Zenker

„Abgehängt“ ist eine derzeit gern benutzte Vokabel – wenn es etwa darum geht, Löcher im öffentlichen Nahverkehr oder im Mobilfunknetz zu beklagen. Das wahre Drama aber, das teilte das Museum Industriekultur der Stadt Nürnberg jetzt mit, findet im Dunkeln statt: „Aufgehängt und abgehakt“ friste ein tragendes Element der menschlichen Kultur seine traurige Existenz. Und genau deshalb wollen ihn die Ausstellungsmacher „aus seinem verkannten Dasein im dunklen Kleiderschrank“ befreien – den Bügel nämlich. Ab 21. Februar wird dem Kleiderbügel deshalb eine eigene Ausstellung zuteil. Wer ihn erfunden hat und wann, in welchen Formen und Materialien er entwickelt wurde und warum, davon soll die Exposition erzählen.

Und nicht nur das. Ab sofort läuft zudem ein Fotowettbewerb. Ein Selfie mit dem „Liebsten, Schönsten oder Kultigsten“ soll man hochladen, um dem Bügel endlich einen großen Auftritt zu bescheren. Solch einen großen Auftritt hatten gerade bei den Modenschauen in Paris auch Statement-Shirst, also Oberteile mit Sprüchen drauf. Die sind laut den Couturiers gerade wieder schwer angesagt. Stichwort schwer. Bügel und Sprüche lassen sich doch leicht zusammenführen. Denn was sagte doch Karl Lagerfeld zur Begründung, warum er innerhalb eines Jahres 42 Kilogramm runtergehungert hatte? „Ich wollte einfach nur ein guter Kleiderbügel werden.“