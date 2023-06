Am frühen Dienstagmorgen wurden im Zentrum der englischen Stadt Nottingham zwei leblose Körper in einer Straße entdeckt, wie die Polizei bekannt gab. Kurz darauf versuchte ein Lieferwagen, drei Personen zu überfahren, die nun in Krankenhäusern behandelt werden. Darüber hinaus wurde in einer anderen Straße ein weiteres Todesopfer gefunden.

Mann wegen Mordverdacht festgenommen

Die Tatorte erstrecken sich über die gesamte Stadt. Gemäß den Angaben der Behörde wurde ein 31 Jahre alter Mann wegen des Verdachts auf Mord festgenommen.

„Dies ist ein schrecklicher und tragischer Vorfall, bei dem drei Menschen ums Leben gekommen sind“, sagte Chief Constable Kate Meynell. Die Polizei geht davon aus, dass alle Taten miteinander in Verbindung stehen. Meynell erklärte, dass die Ermittlungen sich noch in einem frühen Stadium befinden und ein Team von Ermittlern daran arbeite, die genauen Umstände zu klären. Sie bat die Öffentlichkeit um Geduld während der laufenden Untersuchungen.

Die Polizei hat das Stadtzentrum abgeriegelt.

© Foto: DARREN STAPLES/afp

Polizei sperrt Stadtzentrum ab

Als Reaktion darauf wurden mehrere Straßen im Stadtzentrum abgesperrt, Straßenbahnen gestoppt und Buslinien umgeleitet. Chief Constable Kate Meynell erklärte, dass die Sperrungen noch eine Weile andauern würden.Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass es in der mittelenglischen Stadt einen „andauernden schwerwiegenden Vorfall“ gebe, aber keine weiteren Details genannt.

(mit Material von dpa und afp)