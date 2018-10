Holzgerlingen Großbrand auf Golfplatz: Feuer unter Kontrolle

Holzgerlingen / DPA

Nach stundenlangen Löscharbeiten haben Einsatzkräfte den Großbrand auf einem Golfplatz im Landkreis Böblingen unter Kontrolle gebracht. Ob es auf dem Gelände in Holzgerlingen noch Glutnester gebe, sei derzeit unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die Polizei prüft, ob ein technischer Defekt das Feuer verursachte. Nach Angaben vom Mittwoch sollten Kriminaltechniker den Brandort untersuchen. Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Auf dem Golfplatz war am Dienstag eine Lagerhalle komplett abgebrannt und eingestürzt. Dort standen mehrere Golfcaddys. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Bei dem Brand verletzte sich niemand. Mehr als 200 Rettungskräfte waren im Einsatz.

