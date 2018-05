Essen Grill mal anders

Next

Würziger Snack: Wildfang-Garnelen am Spieß mit Kräutern der Provence. © Foto: Oksana Mizina/shutterstock.com

Am Ende mit direkter Hitze kross gegrillt: Ausgelöste Hähnchenschlegel werden besonders zart. © Foto: Veronika Kovalenko/shutterstock.com

Ulm / Sven Kaufmann und Gudrun Sokol

Es müssen nicht immer Steaks und Würstchen sein. Wer gern grillt darf experimentieren. Wir bieten sieben Anregungen.

Die Abende sind lang, das Wetter passt, und eingefleischte Outdoor-Fans können nicht oft genug ihren Garten-Grill anwerfen. Wer dabei immer nur auf Bewährtes zurückgreift, lässt sich so manche Köstlichkeit entgehen. Grillen lässt sich bei entsprechender Zubereitung nämlich so ziemlich alles, was nicht durch den Rost fallen kann – darunter jede Menge Fleischfreies.





Feigen mit Ziegen-Frischkäse

Phantastische Mischung aus fruchtiger Süße und cremigem warmen Käse, die sich sehr gut als Vorspeise eignet. Die Feigen waschen, trockentupfen und den harten Teil des Stils abschneiden. Dann die Früchte kreuzförmig weit ein-, aber nicht ganz durchschneiden und auf Alufolie (pro Feige etwa 30 auf 30 Zentimeter) stellen. Anschließend die vier Viertel leicht auseinander drücken, Ziegen-Frischkäse in kleinen Stückchen in die Mitte bröseln, einen Tropfen Honig sowie Salz und Pfeffer, gegebenenfalls auch noch etwas Rosmarin oder geröstete Pinienkerne darauf geben. Feige ganz mit Alufolie umhüllen, Folie oben fest verschließen und 15 bis 20 Minuten auf den Grill stellen.



Gegrillter grüner Spargel

Phänomenal einfach – auch, weil grüner Spargel im Gegensatz zum weißen nicht geschält werden muss, und aufgrund seines geringen Durchmessers in 10 bis 15 Minuten gar ist. Stangen waschen, die holzigen Enden abschneiden, trockentupfen, mit etwas Öl (muss hoch erhitzbar sein wie zum Beispiel Raps- oder Olivenöl) bestreichen und in mindestens zehn Zentimeter Abstand zur Glut auf den Rost legen. Nach dem Garen mit etwas Salz und Pfeffer würzen, dazu etwas Kräuterbutter – köstlich!

Gemüsespieße mit

Räuchertofu

Nachdem unbehandelter Tofu kaum Eigengeschmack hat und aufgrund seines hohen Wassergehalts Marinaden erst nach dem Auspressen aufnehmen kann, empfiehlt sich fürs Grillen von Gemüsespießen der Kauf der bereits geräucherten Variante. Den Tofublock in drei auf drei Zentimeter große Würfel schneiden und diese abwechselnd mit Gemüsestückchen aufspießen.

Beim Gemüse bieten sich Paprikastücke, Mini-Champignons, Cocktail-Tomaten oder Lauchringe beziehungsweise Frühlingszwiebeln an. Als ebenfalls vegane Varianten empfiehlt der Tierschutzverband Peta zudem Karottenscheiben, Sellerie, vorgegarten Kohlrabi, Blumenkohl oder Broccoli. Zucchini und Aubergine sollten als wasserreiche und leicht bittere Gemüsesorten zuvor mit Salz bestreut und entwässert werden. Aubergine würfeln, Zucchini dünn schneiden und als Röllchen aufspießen.

Für die Marinade eignen sich Essig oder Zitronensaft als Säurekomponente, außerdem Gemüsebrühe, Senf- oder Sojasoße als Zutaten. Zum Würzen ist erlaubt, was schmeckt: neben Salz und Pfeffer bieten sich Kräuter wie Rosmarin, Oregano oder Majoran an. Spieße erst kurz vor dem Grillen mit Öl bestreichen. Marinaden mit frischen Kräutern erst kurz vor dem Ende der Grillzeit aufstreichen, da die Kräuter sonst verbrennen können.

Und wenn es beim Hauptgang doch Fleisch sein soll, zum Beispiel, weil Vegetarier und Fleischesser zusammen feiern wollen? Kein Problem, auch hier gibt es schöne Rezepte. Grundsätzlich gilt: Qualität und Einfachheit sind Trumpf. Wir verwenden nur Bio-Ware, die zudem roh, also nicht vorgewürzt oder mariniert sein sollte.

Ausgelöste Hähnchenschlegel mediterran

Hähnchen ist perfekt, aber mit Knochen nicht einfach zu Grillen. Ohne Knochen schmecken die Schlegel ausgesprochen zart und saftig, die Haut wird herrlich knusprig. Dazu benötigen wir vier Bio-Hähnchenschlegel, Olivenöl, jungen Knoblauch, Kräuter der Provence, eine Zitrone, Salz und Pfeffer. Die Schlegel beim Metzger entbeinen lassen, oder selbst mit einem schmalen, sehr scharfen Messer die Schlegel an der Innenseite aufschneiden und die Knochen samt Gelenk vorsichtig auslösen. Das Fleisch sollte am Stück bleiben. Dann eine Marinade aus Öl, zerstoßenem Knoblauch, den Kräutern, etwas Zitronenschalenabrieb und Zitronensaft sowie Salz und frischem Pfeffer anrühren und die Stücke gut eine Stunde (oder auch länger) darin einlegen.

Als Beilage empfehlen sich gegrillte Zucchini und gegrillte Auberginen: Das Gemüse einfach der Länge nach in ca 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Die Auberginen von beiden Seiten gut salzen und zehn Minuten ruhen lassen – das zieht die Bitterstoffe heraus. Danach mit Küchenpapier die ausgetretene Flüssigkeit abwischen. Zucchini ebenfalls leicht salzen und beide Gemüse ganz dünn mit einem Öl-Rosmarin-Gemisch bestreichen.

An den marinierten Schlegeln das überschüssige Öl abtupfen und die Stücke zunächst von beiden Seiten indirekt grillen, damit Öl und Fett sich nicht entzünden. Zucchini und Auberginenscheiben ebenfalls auf den Rost legen und direkt grillen. Wenn das Fleisch halbgar ist, auf große direkte Hitze umstellen und auf der Hautseite kross grillen.

Kachelfleisch mit Kräutern

Wer gerne Schwein grillt, kann es mit derselben Marinade wie bei den Hähnchenschlegeln probieren, allerdings ohne Zitrone. Eine tolle Alternative zum klassischen Hals ist das Kachelfleisch, auch Deckelchen genannt. Dieses relativ kleine Stück sitzt in der Hüfte.

Kachelfleisch kennen noch alte Metzger, es gilt unter Grill-Gourmets als Geheimtipp. Metzger bieten es meist nur auf Vorbestellung an. Es hat relativ viel Fett, das aber sehr wasserhaltig ist und beim Grillen stark schrumpft. Das macht dieses Stück sehr, sehr zart, saftig und aromatisch – ähnlich wie Geflügel. Am besten grillt man die Stücke scharf und direkt, dabei entsteht eine goldfarbene Kruste.

Als Beilage passen knusprige Ofenkartoffeln: Dazu festkochende Kartoffeln in zwei-Zentimeter-Würfel schneiden, mit Salz, Öl und frischen Rosmarinnadeln durchmischen und im Ofen auf dem Backblech verteilen – oder auf dem Hauben-Grill in einer großen Aluschale. Die Kartoffeln sollten goldbraun werden.

Garnelenspieße

provençalisch oder à la Creole

Eine leckere Vorspeise für deftigere Grillabende sind Garnelen am Spieß: Die geschälten Garnelen (möglichst Wildfang) mit Knoblauch, Öl, Zitrone und Kräutern der Provence marinieren und auf Holzsspieße stecken. Dann kurz, aber scharf grillen. Wer es insgesamt schärfer und würziger im kreolischen Stil mag, verwendet zusätzlich zu den – auch für das Fleisch – genannten Marinaden „Tony Chachere‘s Original Creole Seasoning“. Das ist eine großartige, typische US-Südstaaten-Würzmischung aus dem Örtchen Opelousas in Louisiana. Man kann sie auch für alle anderen möglichen Grillgerichte, sei es Fleisch oder Fisch, verwenden. „Tony’s“ gibt es mittlerweile im Internet problemlos zu kaufen.

Grill-Banane mit

Schoko-Füllung

Der krönende Abschluss eines schönen Grillabends ist natürlich der Nachtisch. Ananas-Scheiben, halbe Birnen, Erdbeeren am Spieß . . . Früchte vom Grill lassen sich in dutzenden Variationen zubereiten, der Klassiker aber ist und bleibt die Grill-Banane mit Schoko-Füllung.

Die ungeschälten Bananen mit einem scharfen Messer einfach der Länge nach ein-, aber nicht ganz durchschneiden, dann mit Schokoladenstückchen füllen und auf den Rost legen. Die Grillbanane ist gar, wenn die Schale dunkelbraun und das Fruchtfleisch so weich ist, dass es leicht ausgelöffelt werden kann.

Zum Verfeinern von Grillobst eignen sich übrigens ein paar Tropfen Honig, Ahornsirup oder auch brauner Zucker. Tipp: Das Obst eher am Rand des Rostes platzieren, da es weniger Hitze braucht. Gar ist es in Alufolie verpackt in der Regel nach circa 15 Minuten.