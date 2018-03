PAOK Saloniki Fußball: Präsident stürmt mit Pistole auf Platz

Athen / Tobias Herrmann

Der Präsident eines griechischen Fußballclubs hat während des Spiels den Platz gestürmt und die Schiedsrichter bedroht. Dabei trug er eine Waffe.

In der höchsten griechischen Fußballliga kam es am Sonntagabend zu einem Eklat, bei dem das Derby zwischen Paok Saloniki und AEK Athen in der 89. Minute beim Stand von 0:0 abgebrochen wurde. Nachdem der Schiedsrichter das vermeintliche 1:0 für Paok wegen einer Abseitsstellung annullierte, stürmte der 58-jährige Besitzer und Präsident von Paok, Iwan Savvidis, wutentbrannt das Spielfeld und bedrohte Schiedsrichter und gegnerische Spieler. Auf Bildern des Staatsfernsehens (ERT) sowie mehrerer Nachrichtenportale war zudem erkennbar, dass Savvidis an seinem Gürtel eine Pistole trug.

Gut sichtbar hängt eine Pistole am Gürtel von Iwan Savvidis. Sicherheitsverkräfte versuchen, den aufgebrachten Präsidenten zurückzuhalten. © Foto: Stringer/afp

Nach dem Vorfall flüchteten der Schiedsrichter und seine Assistenten in die Kabinen. Medienberichten zufolge erklärte der Referee mehr als zwei Stunden nach Abbruch den beiden Mannschaftskapitänen, das Tor zähle doch, woraufhin sich die Mannschaft von AEK weigerte, für die restlichen zu spielenden Minuten der Nachspielzeit auf das Feld zurückzukehren. Der Fall wird nun vor dem griechischen Sportgericht verhandelt. Besondere Brisanz hatte die Begegnung, da AEK vor dem Spiel mit zwei Punkten Vorsprung vor Paok Tabellenführer war.

In der griechischen Liga kommt es immer wieder zu Skandalen. So wurde bereits das Spiel zwischen Paok Saloniki und Olympiakos Piräus am 25. Februar von Gewalt überschattet. Damals war Gäste-Trainer Oscar Garcia unmittelbar vor Anpfiff von einer Papierrolle einer Registrierkasse am Kopf getroffen worden. Der Werfer des Geschosses, ein Paok-Fan, wurde am nächsten Tag festgenommen. Das Spiel wurde abgesagt und mit 3:0 für Piräus gewertet.