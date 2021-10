In Südfrankreich kam es zu Beginn der Woche bereits zu Unwettern . In Marseille waren Schulen geschlossen.

Unwetter verlagert sich Richtung Griechenland

Nachdem es zunächst in Südfrankreich und am Montag, 04.10., in Italien und im Tessin in der Schweiz Unwetter gegeben hatte, verlagert sich das Zentrum nun ans Mittelmeer. Dadurch besteht in Griechenland Unwettergefahr, warnt etwa die Seite wetter.de. Es drohen Starkregen, Überflutungen, Hagel und Sturm von der Adria bis nach Griechenland. Das bleibe laut Meteorologen auch in der kommenden Woche so. Schuld daran ist das Tief Christian. Es verlagere sich ostwärts Richtung Adria und Balkan und danach Richtung Griechenland.