Am Montag wurde im Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz ein Riss in der Tunneldecke entdeckt, wie das Bundesamt für Straßen (Astra) bekanntgab. Es lösten sich sogar Teile der Decke, die auf die Fahrbahn stürzten. Als Konsequenz wurde der bedeutende Tunnel, der die Zentralschweiz mit dem südlichen Kanton Tessin verbindet, gesperrt.

Was ist genau passiert?

"Nahe des Tunnelportals Nord haben sich Betonteile gelöst und sind auf die Fahrbahn gefallen", erklärten die Schweizer Behörden am Montag. Der Tunnel sei dann umgehend gesperrt worden, niemand sei zu Schaden gekommen.

Erste Untersuchungen hätten einen "Riss in der Zwischendecke auf einer Länge von 25 Metern" gezeigt, erklärten die Behörden weiter. Das genaue Schadensmaß und die Ursache seien zum aktuellen Zeitpunkt nicht geklärt.

Wie lange ist der Tunnel noch gesperrt?

Wie lange genau die Sperrung andauern soll, ist bislang nicht bekannt. Die Sperrung bleibe aus Sicherheitsgründen "bis auf Weiteres" bestehen, „die Dauer der Sperrung ist noch nicht bekannt“, teilte das Amt weiter mit.

Gibt es eine Umleitung und wie lange dauert diese?

Der Verkehr wird über den Gotthard-Pass oder die San-Bernardino-Route umgeleitet. Die Fahrt dürfte sich dadurch um etwa eine Stunde verlängern.

Wenn die Sperrung am Gotthard länger anhält, sollten Autofahrer auch auf mögliche nächtliche Schließungen im San-Bernardino-Tunnel achten, wie ein Sprecher des ADAC betonte. Im Oktober wird die Strecke insgesamt 17 Mal zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr in beiden Richtungen für Wartungs- und Sanierungsarbeiten gesperrt. Als Umleitungsroute ist der Gotthard-Pass, besonders für Fahrzeuge mit Camping-Anhängern, nicht unbedingt zu empfehlen.

Stundenlange Staus am Gotthard-Tunnel

Der Tunnel stellt eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen durch die Alpen dar, insbesondere für den Verkehr von Deutschland nach Italien. Die Sperrung begann am Sonntagnachmittag, was zu langen Staus führte, wie von Autofahrern berichtet wurde.

Auch der Eisenbahn-Tunnel ist gesperrt

Auch der Eisenbahn-Tunnel am Gotthard ist wegen der Entgleisung eines Güterzugs gesperrt.

© Foto: Urs Flueeler/dpa

Der Gotthard-Basistunnel für den Eisenbahntransport ist ebenfalls bereits seit einem Monat geschlossen, nachdem ein Güterzug entgleist war. Durch den Unfall wurden die Gleise nach Angaben der Schweizer Bahn auf einer Länge von sieben Kilometern beschädigt.

(mit Material von dpa und afp)